VIDEO Ovako je engleski komentator reagirao nakon što je Hajduk izbacio Manchester City

Juniori Hajduka pobijedili su Manchester City s 2:1 i plasirali se među osam najboljih momčadi Europe. Veliki je to uspjeh za momčad Marijana Budimira koji su izbacili jednu od najboljih juniorskih momčadi Europe.

Sve najvažnije dogodilo se u prvom poluvremenu. Hajduk je poveo u 24. minuti golom Roke Brajkovića, na 2:0 je povisio Mate Antunović u 33. minuti, a u posljednjoj minuti prvog dijela smanjio je Oscar Bobb.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka krenulo je veliko slavljena Poljudu, a komentator engleskog BT Sportsa je rekao:

Look what qualifying for the quarter finals of the UEFA Youth League means to Hajduk Split! 🥳#UYL pic.twitter.com/qFd97LitkK