VIDEO Odbio Hrvatsku, a sada plakao kao dijete! Razlog je iznenađujuć

Christian Mate Pulišić ljetos je postao najskuplji američki igrač u povijesti. Chelsea je dortmundskoj Borussiji platio 64 milijuna eura za ovoga 21-godišnjaka, ali se stvari ne razvijaju kako je Pulišić očekivao.

Pao je u drugi plan i već se spominje da bi mogao napustit London u zimskom prijelaznom roku.

– Naravno da je to frustrirajuće – rekao je Pulišić i dodao: – No, nastavit ću raditi najbolje što mogu jer želim igrati.

Osim klupskog, ne ide Pulišića ni na reprezentativnom planu.

Reprezentacija SAD-a je poražena sinoć od Kanade s 2:0 u utakmici CONCACAF Lige nacija.

Kanađani su golovima Daviesa i Cavallinija uspjeli slaviti protiv Amerikanaca nakon 34 godine zbog čega je vladalo veliko oduševljenje na stadionu nakon završetka utakmice.

S druge strane, igrači SAD-a nisu imali razloga za zadovoljstvo, a čini se da je Pulišiću bilo najteže.

On je u 51. minuti imao sjajnu prilku dovesti svoj momčad u vodstvo, ali nije bio precizan, a u 60. minuti je izašao iz igre nakon što ga je izbornik Berhalter zamijenio.

Christian Pulisic was in tears after being substituted with USA against Canada😔 #cfcpic.twitter.com/5ZYAFKS5Pq