IZGUBIO U PREDZADNJEM KOLU

Sergej Jakirović ostaje bez Premier lige? Doživio je novi šok, ovome se nije nadao...

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
25.04.2026.
u 16:00

Borba za ulazak u najviši rang engleskog nogometa za momčad Sergeja Jakirovića doživjela je težak udarac. Poraz od momčadi s dna ljestvice mogao bi se pokazati kobnim u samoj završnici sezone

San o Premier ligi za Hull City i hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića sve je dalji. Samo dva kola prije kraja iscrpljujuće sezone u Championshipu, momčad se nalazila na korak do doigravanja s istim brojem bodova (70) kao i šestoplasirani Wrexham. Računica je bila jasna - pobijediti i nadati se kiksu konkurenta. No, put prema eliti dobio je neočekivan i bolan zaokret na gostovanju kod Charlton Athletica, ekipe s dna ljestvice.

Iako su slovili kao favoriti, utakmica je za Jakirovićevu momčad krenula nizbrdo. Domaćin je poveo u 20. minuti golom Charlieja Kelmana, a nadu je vratio John Egan, koji je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uspio poravnati. U nastavku je Hull dominirao, stvarao prilike, ali realizacija je izostala. Kazna za promašaje stigla je u 68. minuti, kada je Jayden Fevrier sjajnim pogotkom s ruba kaznenog prostora donio pobjedu Charltonu i vjerojatno ugasio sve nade gostiju.

Ovaj poraz samo je kulminacija loše forme u najgorem mogućem trenutku. Prije ovog susreta "Tigrovi" su zabilježili četiri remija i poraz, što je značajno usporilo njihov put prema doigravanju. Dodatni udarac ambicijama bila je i teška ozljeda ključnog veznog igrača Amira Hadžiahmetovića, za kojeg je sezona zbog operacije završena. Izostanak reprezentativca Bosne i Hercegovine pokazao se kao nenadoknadiv hendikep u ključnim dvobojima.

Nakon ovog šoka, sudbina Hull Cityja više nije u njihovim rukama. Sada se moraju nadati čudu i kiksevima Wrexhama, koji ima izuzetno težak raspored - gostovanje kod prvaka Coventry Cityja te domaći ogled protiv Middlesbrougha. Jakirovićeva momčad u posljednjem kolu na svom terenu dočekuje Norwich, no šanse za doigravanje sada su svedene na teoriju i ovise isključivo o drugima.

FANTASTIČAN PODATAK

Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

