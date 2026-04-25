Sergej Jakirović ostaje bez Premier lige? Doživio je novi šok, ovome se nije nadao...

San o Premier ligi za Hull City i hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića sve je dalji. Samo dva kola prije kraja iscrpljujuće sezone u Championshipu, momčad se nalazila na korak do doigravanja s istim brojem bodova (70) kao i šestoplasirani Wrexham. Računica je bila jasna - pobijediti i nadati se kiksu konkurenta. No, put prema eliti dobio je neočekivan i bolan zaokret na gostovanju kod Charlton Athletica, ekipe s dna ljestvice.

Iako su slovili kao favoriti, utakmica je za Jakirovićevu momčad krenula nizbrdo. Domaćin je poveo u 20. minuti golom Charlieja Kelmana, a nadu je vratio John Egan, koji je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uspio poravnati. U nastavku je Hull dominirao, stvarao prilike, ali realizacija je izostala. Kazna za promašaje stigla je u 68. minuti, kada je Jayden Fevrier sjajnim pogotkom s ruba kaznenog prostora donio pobjedu Charltonu i vjerojatno ugasio sve nade gostiju.

Ovaj poraz samo je kulminacija loše forme u najgorem mogućem trenutku. Prije ovog susreta "Tigrovi" su zabilježili četiri remija i poraz, što je značajno usporilo njihov put prema doigravanju. Dodatni udarac ambicijama bila je i teška ozljeda ključnog veznog igrača Amira Hadžiahmetovića, za kojeg je sezona zbog operacije završena. Izostanak reprezentativca Bosne i Hercegovine pokazao se kao nenadoknadiv hendikep u ključnim dvobojima.

Nakon ovog šoka, sudbina Hull Cityja više nije u njihovim rukama. Sada se moraju nadati čudu i kiksevima Wrexhama, koji ima izuzetno težak raspored - gostovanje kod prvaka Coventry Cityja te domaći ogled protiv Middlesbrougha. Jakirovićeva momčad u posljednjem kolu na svom terenu dočekuje Norwich, no šanse za doigravanje sada su svedene na teoriju i ovise isključivo o drugima.