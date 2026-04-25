Drama o kojoj će se pričati: Zabili u 95., navijači već proslavili naslov prvaka, a onda - preokret

Posljednji dan sezone engleske National League donio je dvoboj u kojem je ulog bio sve: naslov prvaka i jedino mjesto koje jamči izravan ulazak u League Two, najniži rang profesionalnog engleskog nogometa. Na krcatom stadionu Crown Oil Arena, matematika je bila jednostavna. Domaćem Rochdaleu trebala je pobjeda, dok je gostima iz York Cityja bio dovoljan i bod. Nakon devedeset minuta atomske borbe, ali bez pogodaka, semafor je pokazivao 0:0, rezultat koji je York vodio prema velikom slavlju. A onda je sudačka nadoknada ponudila scenarij kojeg se ne bi posramili ni najveći holivudski majstori napetosti.

Igrala se peta minuta sudačke nadoknade kada je stadion proključao. Legenda Rochdalea, 41-godišnji Ian Henderson, u svom 450. nastupu za klub, uputio je savršen centaršut, a Emmanuel Dieseruvwe glavom je zakucao loptu u mrežu za vodstvo od 1:0. Nastala je potpuna euforija. Igrači, stručni stožer i tisuće navijača utrčali su na travnjak slaveći gol koji im je, kako su svi vjerovali, donio naslov prvaka. Činilo se da je priča gotova i da Rochdale ide u viši rang.

No, upravo je to prerano slavlje domaćine koštalo naslova. Zbog invazije navijača na teren, utakmica je prekinuta na otprilike šest minuta, što je suca primoralo da dodatno produži ionako dugu nadoknadu. Igra je nekako nastavljena, a sat je otkucavao. Kada je krenula 13. minuta dodanog vremena, odnosno ukupno 103. minuta igre, uslijedio je šok. Nakon ogromne gužve u šesnaestercu Rochdalea, lopta se odbijala kao u fliperu dok je Josh Stones nije uspio nekako ugurati preko gol-linije. Pomoćni sudac, koji je bio u savršenoj poziciji, potvrdio je pogodak. Muk na stadionu zamijenila je ekstaza gostujućih navijača.

Tim golom za 1:1, York City je osvojio ključan bod i postao prvak, osiguravši povratak u Football League prvi put nakon deset godina. Igrači Rochdalea, koji su samo nekoliko minuta ranije slavili na ramenima navijača, pali su na travnjak u potpunom očaju. Njih sada, umjesto izravne promocije, čeka neizvjesno doigravanje. "Najluđa utakmica ikad. Ludo. Kada su zabili, mislio sam da je gotovo. Sada neću spavati danima, ali na dobar način", rekao je nakon utakmice junak Yorka, Josh Stones. Njegov gol u posljednjim sekundama sezone postao je dio nogometne povijesti.