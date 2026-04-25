SPEKTAKL

Nevjerojatan preokret Bayerna: Gubili 0:3 u drugom poluvremenu pa pobijedili 4:3

Bundesliga - 1. FSV Mainz 05 v Bayern Munich
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.04.2026.
u 18:00

Nogometaši Bayerna su već ranije i matematički osigurali novi naslov prvaka Bundeslige, a ove su subote, u 31. kolu, još jednom potvrdili koliko su dominantni u domaćem okruženju

Mainz je protiv Bayerna vodio 3-0 na domaćem terenu do 53. minute, ali na kraju su gosti iz Muenchena slavili s 4-3. Trener Bayerna Kompany je na početku dvoboja odmarao veliki dio svojih zvijezda što je rezultiralo vodstvom Mainza od 3-0 nakon golova Kohra u 15., Nebela u 29. minuti te Beckera u nadoknadi prvog dijela.

U nastavku utakmice Kompany je u igru uveo Kanea, Olisea i Musialu, kao i hrvatskog nogometaša Josipa Stanišića u 57. minuti, a Bayern je do kraja kreirao veliki preokret. Jackson je u 53. smanjio na 1-3 pa je Olise u 73. zabio za 2-3, a Musiala u 80. za 3-3. Potpuni preokret je uslijedio kada je Kane u 83. minuti bio strijelac za vodstvo i pobjedu Bavaraca. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Važnu je pobjedu u borbi za Ligu prvaka izborio Bayer u gostima kod Koelna gdje je slavio uz dosta sreće s 2-1. Junak sastava iz Leverkusena bio je češki napadač Schick koji je zabio dva gola za 2-0 Bayera. Schick je pogađao s bijele točke u 43. te u 52. minuti. Koeln je do kraja tek smanjio na 1-2 pogotkom Waldschmidta u 78. minuti.

Stanje Wolfsburga sve je teže i taj je sastav uhvatio mršavi domaći bod odigravši 0-0 protiv Borussije iz Moenchengladbacha. Wolfsburg je i dalje pretposljednji na ljestvici, a spas je sve dalje. Hrvatski nogometaš Lovro Majer ostao je tijekom cijele utakmice na klupi za pričuve Wolfsburga.

U derbiju začelja Heidenheim je kao domaćin pobijedio St. Pauli s 2-0. Heidenheim je i dalje posljednji na ljestvici, ali je došao na četiri boda minusa baš od St. Paulija koji je 16., a s te se pozicije na kraju sezone ide u dodatno razigravanje za ostanak.

Heidenheim je poveo već u trećoj minuti golom Zivzivadzea, dok je potvrda slavlja uslijedila u 82. minuti kada je Dinkci zabio za 2-0. Augsburg i Eintracht su remizirali 1-1 u dvoboju gdje je domaćin poveo golom Kadea u 44. minuti, dok je u 66. izjednačio Doan. Za domaćina je hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić zaigrao od 73. minute.

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
FANTASTIČAN PODATAK

Ove brojke su nestvarne, pogledajte u čemu je Hrvatska sedma na svijetu!

Sveukupno gledano, 19 hrvatskih ogometaša je ove sezone postizalo pogotke u najjačih pet liga svijeta; engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i francuskoj. Na vrhu te ljestvice se nalazi napadač Osasune Ante Budimir koji je u prvenstvu poentirao 16 puta, a slijede ga Andrej Kramarić s 12, Igor Matanović s osam, Nikola Vlašić sa sedam te Martin Baturina sa šest pogodaka

