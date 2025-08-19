VIDEO Objavljen razgovor suca i VAR sobe kod spornog penala za Dinamo. Jedan detalj je neobičan

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza, predvođena Bertrandom Layecom, objavila je analizu spornih situacija iz trećeg kola HNL-a. Najveću pažnju privukao je jedanaesterac dosuđen za Dinamo u dvoboju protiv Rijeke. Komisija je zaključila da nije trebao biti dosuđen te je obrazložila zbog čega smatraju da je sudac Patrik Kolarić pogriješio.

"Gostujući napadač br. 10 je, imajući loptu pod kontrolom, ušao u domaći kazneni prostor kada ga je sustigao branič br. 20, a nakon čega je došlo do kontakta između braniča i gostujućeg napadača. Sudac, koji se nalazio pozicioniran iza njih i imao nadzor nad incidentom, dosudio je kazneni udarac. VAR je podržao odluku suca na terenu za igru. Na temelju tehničkih smjernica Komisije nogometnih sudaca prezentiranih tijekom sastanka održanog s trenerima i predstavnicima klubova, Komisija nogometnih sudaca ne može podržati ovu odluku o kaznenom udarcu", stoji u priopćenju.

"Naime, iz dostupnih snimki proizlazi da je napadač, netom prije negoli ga je branič sustigao, pomaknuo desnu nogu u smjeru kretanja suparnika/braniča kako bi ostvario kontakt. Smatramo da je napadač imao namjeru inicirati kontakt kako bi iznudio kazneni udarac. Kod ovog incidenta očekivana je intervencija VAR-a kako bi se sucu omogućilo ponovni pregled incidenta i donošenje ispravne odluke", pojasnili su iz Komisije.

Na snimci su zabilježeni razgovor suca i VAR sobe te rasprava suca s igračima Rijeke.

VAR soba: "Nema zaleđa, plavi je igrao loptom, čista noga, penal."

Sudac Kolarić: "Plavi gradi loptu i ovaj ga kupi. Nemoj biti bezobrazan, kažeš gradi loptu, ali čija je lopta? On je drži."

Sudac Kolarić: "Bez veze ide na loptu."

VAR soba: "Potvrđujem ti odluku."