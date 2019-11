VIDEO Nives Celzijus otkrila što stoji iza famozne priče o seksu na Maksimiru!

Nives Celzijus upravo je gostovala u emisiji Đir s Memom, a video njezina intervjua, snimljenoga tijekom vožnje kroz Zagreb, u petak navečer je objavljen na YouTube kanalu Avaz TV.

Voditelj se s jednom ad najatraktivnijih Hrvatica dotaknuo niza tema, a jedna je od njih bila i legenda o famoznom seksu na Maksimiru, priči staroj desetak godina.

- To se doista zbilo u Maksimiru. Ne bih to nazvala seksom, više je to bilo nekakvo romantično druženje. Naime, tu me večer suprug zaprosio - otkrila je pravu istinu o tom događaju Nives, te dodala kako se s Dinom Drpićem, unatoč razvodu, i dalje čuje.

- U izvrsnom smo odnosu, on mi je poput najboljeg prijatelja.

U nastavku intervjua je kazala da je se može kupiti smiješkom, ali i priznala da voli dominaciju kod muškaraca. Ostatak tog razgovora možete pogledati ovdje.