VIDEO Navijač sam obranio tribinu od horde huligana: Nakon poraza AZ-a napali obitelji igrača

Huligani nizozemskog kluba AZ napravili su pravi skandal nakon završetka polufinalne utakmice Konferencijske lige protiv West Hama koju je njihova momčad izgubila. West Ham je u Alkmaaru pobijedio AZ 1:0 i tako se s ukupnih 3:1 plasirao u finale.

Dok su igrači na terenu slavili prolaz u finale, huligani koji prate AZ su preskočili ogradu svoje tribine i krenuli prema tribini na drugom kraju stadiona na kojem su bili smješteni navijači West Hama. U pokušaju da dođu do navijača, otišli su i prema loži i napali obitelji i prijatelje igrača gostujuće momčadi.

Reakcija policije i redara je bila spora i neodgovarajuća pa su igrači West Hama krenuli sami u obranu svojih najbližih. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vide se Michail Antonio i Flynn Downes kako preskaču reklamne panoe i guraju sa zaštitarima.

West Ham fan "Knollsy" protecting the family stand and fending off AZ ultras

pic.twitter.com/C7XoXlxBBa