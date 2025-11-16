VIDEO Na UFC-ovom spektaklu izbila masovna tučnjava, White poručio: Više ga nećete vidjeti

Islam Mahačev pobijedio je Jacka Della Maddalenu u glavnoj borbi večeri na UFC 322 priredbi u Madison Square Gardenu. Dagestanski borac dominirao je cijelim mečom i na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca, ali osim u kavezu, borba se vodila i na tribinama.

U dvorani je došlo do masovne tučnjave koja je privukla pažnju bivšeg prvaka u poluteškoj i teškoj kategoriji Daniela Cormiera, a na kraju je masu moralo razdvajati mnoštvo zaštitara. Imali su vrlo težak zadatak jer u kaos su bili uključeni brojni profesionalni borci koji su im pružali otpor.

MASSIVE BRAWL IN THE CROWD WITH DILLON DANIS pic.twitter.com/GKVpcrRYSU — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 16, 2025

Jedan od glavnih aktera bio je Dillon Danis, a s druge strane dagestanska ekspedicija. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama mogu se raspoznati Danis, Abubakar Nurmagomedov i Magomed Zaynukov. Ovakav slučaj gotovo da i nije iznenađenje jer Danis je borac koji se na društvenim mrežama često ruga borcima iz Dagestana i zbija šale na njihov račun. Neki od gledatelja uspjeli su snimiti i trenutak kada su ga izbacili iz dvorane.

DILLON DANIS GETTING WALKED OUT OF THE ARENA😂😂😂 #UFC322 pic.twitter.com/6dJHk6lOUS — Paul Jackson (@PaulJacksonMMA) November 16, 2025

Neko vrijeme bio je u timu Connora McGregora, a nakon što je Khabib Nurmagomedov pobijedio 'Zloglasnog' u njihovoj borbi 2018., preskočio je kavez i ušao u sukob s McGregorovim timom upravo zbog Danisovih komentara. Danis je kasnije ušao i u fizički sukob s Khabibom u koji se uključio njegov tim, a sve je završilo tako da Nurmagomedov nije mogao primiti pojas prvaka u kavezu kakav je običaj.

Na konferenciji za medije nakon priredbe, Dana White je rekao kako se Danis više nikada ne smije pojaviti na UFC-ovom eventima.