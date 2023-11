VIDEO Modrić u Realu dobio 'sjenu'. Hrvatski maestro postao učitelj 'Realovog Messija'

Real Mardid je u serijedu pobijedio Bragu rezultatom 3:0 i tako osigurao plasman u osminu finala Lige prvaka. Hrvatski kapetan, Luka Modrić, ušao je tek u 74. minuti. Usprkos manjoj minutaži koja ga muči ove sezone, Realu je važan ne samo kao igrač, već i kao mentor mladim snagama.

Legenda 'kraljevskog kluba', Modrić je popularan među navijačima i u svlačionici. To je bilo moguće ponovo vidjeti na snimci s treninga madridske momčadi. Španjolski i turski mediji komentirali su prizore - hrvatski maestro dobio je sjenu.

Luka Modrić and Arda Güler don't let each other go in training 🔜 pic.twitter.com/0x6on8YywY