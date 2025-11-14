VIDEO Luka Modrić odlučio se za veliku promjenu na sebi: Ovako nije izgledao više od 11 godina

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras očekuje važan dvoboj protiv Farskih Otoka na Rujevici. Vatreni će osigurati Mundijal iduće godine ukoliko osvoje barem bod protiv nezgodne reprezentacije koja je već zapaprila Česima, ali i dalje smo svakako veliki favoriti na domaćem terenu.

Našu reprezentaciju će naravno predvoditi hrvatski maestro Luka Modrić koji se odlučio za veliku promjenu na sebi. Motor momčadi slavnog Milana ošišao se pred ključnu utakmicu. Novi frizuru odlučio je napraviti kod barbera Darija Vilića koji je u prošlosti šišao brojne poznate Hrvate poput Joška Gvardiola, Marka Livaje i Ivana Perišića, a sada se i Modrić odlučio sjesti na stolac kod njega.

Modrić je tako napravio i najveću promjenu što se tiče kose još od svjetskog prvenstva 2014. kada je bio skroz na kratko. Vilić se na svom Instagram profilu pohvalio te objavio snimku s Modrićem, a ispod možete pogledati kako izgleda novi imidž našeg kapetana i zvijezde Milana.