'NEMOJMO SE ŠALITI'

Ancelotti otkrio što je samo Modrić uspio u njegovom Realu: 'Još uvijek je jedan od najboljih'

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
14.11.2025.
u 15:00

Otkrio je i kako je tajna Modrićeve dugovječnosti vrlo jednostavna, a to su samo ozbiljnost i genetika

Carlo Ancelotti i Luka Modrić ovog su ljeta napustili Real Madrid. Hrvatski kapetan prešao je u talijanski Milan, Ancelottijev bivši klub, gdje i dalje oduševljava svojim igrama, a iskusni Talijan po prvi je puta preuzeo izborničku funkciju. 'Don Carlo' sjeo je na klupu Brazila gdje se nada odvesti Seleçao do šestog naslova prvaka svijeta sljedeće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Upravo je Modrić bio jedna od tema u Ancelottijevom intervjuu za La Gazzettu dello Sport. Talijanske novinare zanimalo je što njegov bivši trener misli o Modrićevim igrama u Milanu ove sezone:

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

- Jako sam sretan što je i dalje na iznimno visokoj razini, to me uopće ne iznenađuje. Znao sam da će igrati dobro jer mu je cilj Svjetsko prvenstvo. Igra jednom tjedno, a prošle godine u mojem Realu bio je jedini igrač koji nije propustio nijedan trening - rekao je talijanski stručnjak.

Otkrio je i kako je tajna Modrićeve dugovječnosti vrlo jednostavna, a to su samo ozbiljnost i genetika. Dio novinara zanimalo je i je li Modrić jednostavno fenomen ili je Serie A stvarno postala 'groblje slonova' kako ju je uoči sezone nazvao Antonio Cassano.

- Nemojmo se šaliti, i dalje je na vrhunskoj razini, još je uvijek jedan od najboljih veznih igrača koji trenutno igraju. Pročitao sam da se spominje još jedna godina ugovora, to može odraditi bez ikakvih problema - zaključio je don Carlo.

Avatar Briselko
Briselko
15:29 14.11.2025.

Je li bolje biti profesionalni nogometaš ili konobar? 🤔

Kupnja