VIDEO Kaotične scene na Merseyside derbiju. Masovna tučnjava u okršaju Evertona i Liverpoola

U odgođenom susretu 15. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton i Liverpool su na Goodison Parku odigrali 2-2, a domaćin je izvukao bod golom u osmoj minuti nadoknade. Utakmica se prvotno trebala igrati 7. prosinca, no otkazana je zbog oluje Darragh. Bio je to 120. i posljednji Merseyside derbi u povijesti na Goodison Parku jer Everton od iduće sezone seli na novi stadion.

Obje momčadi su na svetom travnjaku Toffeesa upisale po 41 pobjedu, dok je 38 susreta završilo bez pobjednika. Liverpool je lovio i 100. pobjedu protiv Evertona u svim natjecanjima, međutim nije uspio. Novu priliku imat će 2. travnja na svom Anfieldu. Samo su četiri momčadi do sada upisale najmanje 100 pobjeda protiv nekog sastava - Arsenal 111 protiv Evertona, Manchester United 106 protiv Aston Ville, Liverpool 103 protiv Aston Ville, te Arsenal 100 protiv Manchester Cityja.

Liverpool se nalazi na vrhu ligaške ljestvice sa 57 bodova, sedam više od Arsenala, dok je Nottingham Forest treći sa 47 bodova. Everton drži 15. poziciju sa 27 bodova. Po završetku utakmice je došlo do kaosa, odnosno sukoba između Abodoulayea Doucorea, veznjaka Evertona i Curtisa Jonesa, veznjaka Liverpoola, a moralo je intervenirati policija kako bi smirila uzavrele strasti između velikih rivala.

Doucoure je otišao osvojeni bod slaviti pred navijače Liverpoola, a Jonesu se to nije svidjelo pa je otrčao do njega i napao ga. Slijedilo je naguravanje i tučnjava te isključenje obojice igrača. Crveni karton dobio je i Arne Slot, trener Liverpoola nakon sukoba s Michaelom Olivierom. Britanski The Sun navodi kako je tučnjava bila masovna i kako su sijevali udarci. Daily Mail piše kako je atmosfera na Goodison Parku bila uzavrela. Navijači Evertona uletjeli su na travnjak, situacija je umalo eskalirala do krajnjih granica, ali se to sve na kraju primirilo. Video možete pogledati OVDJE.