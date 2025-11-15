Azzuri ostali bez dva ključna igrača pred utakmicu s Norveškom: Teško će do čuda

Talijanska nogometna reprezentacija imat će dva bitna izostanka u posljednjem kvalifikacijskom ogledu skupine I za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Norveške.

Utakmica se igra u nedjelju u Milanu, a teoretski Italija još uvijek može biti prva i direktno izboriti proboj prema Svjetskom prvenstvu, ali takav bi scenarij bio luđi od čuda. Italija u direktnom dvoboju mora pobijediti Norvešku s najmanje devet pogodaka razlike.

Norveška ima svih sedam pobjeda i razliku pogodaka +29, dok Italija ima šest pobjeda i jedan poraz uz gol-razliku +12. Jedini poraz Talijani su doživjeli upravo na gostovanju kod Norveške gdje su izgubili s 0-3.

Ove subote Talijanski nogometni savez je objavio da protiv Norveške sigurno neće igrati jedan od ponajboljih igrača, 23-godišnji Riccardo Calafiori koji je na ovo okupljanje ionako došao nespreman i nije se uspio oporaviti do ovog vikenda. Calafiori se vratio u svoj klub Arsenal gdje će nastaviti s oporavkom.

Protiv Norvežana bit će Talijani i bez igrača Fiorentine Moisea Keana, jednog od svojih najboljih napadača, a ozlijeđen je i Nicolo Cambiaghi koji također neće igrati.