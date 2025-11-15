Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PROBLEMI ZA GATTUSA

Azzuri ostali bez dva ključna igrača pred utakmicu s Norveškom: Teško će do čuda

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Israel
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.11.2025.
u 21:00

Norveška ima svih sedam pobjeda i razliku pogodaka +29, dok Italija ima šest pobjeda i jedan poraz uz gol-razliku +12

Talijanska nogometna reprezentacija imat će dva bitna izostanka u posljednjem kvalifikacijskom ogledu skupine I za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Norveške.

Utakmica se igra u nedjelju u Milanu, a teoretski Italija još uvijek može biti prva i direktno izboriti proboj prema Svjetskom prvenstvu, ali takav bi scenarij bio luđi od čuda. Italija u direktnom dvoboju mora pobijediti Norvešku s najmanje devet pogodaka razlike.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Norveška ima svih sedam pobjeda i razliku pogodaka +29, dok Italija ima šest pobjeda i jedan poraz uz gol-razliku +12. Jedini poraz Talijani su doživjeli upravo na gostovanju kod Norveške gdje su izgubili s 0-3.

Ove subote Talijanski nogometni savez je objavio da protiv Norveške sigurno neće igrati jedan od ponajboljih igrača, 23-godišnji Riccardo Calafiori koji je na ovo okupljanje ionako došao nespreman i nije se uspio oporaviti do ovog vikenda. Calafiori se vratio u svoj klub Arsenal gdje će nastaviti s oporavkom.

Protiv Norvežana bit će Talijani i bez igrača Fiorentine Moisea Keana, jednog od svojih najboljih napadača, a ozlijeđen je i Nicolo Cambiaghi koji također neće igrati.
Ključne riječi
Norveška nogometna reprezentacija Ozljede Talijanska nogometna reprezentacija Gennaro Gattuso

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-15/PXL_121025_140039310.jpg
Video sadržaj
HRVATSKA IKONA

Modrić uz dva velikana spada među apsolutne legende SP-a u 21. stoljeću, brojke su im spektakularne

Luki Modriću će nadolazeće svjetsko prvenstvo biti peto u njegovoj karijeri, čime će pridružiti rijetkom i biranom društvu od samo šest igrača u povijesti nogometa koji su zaigrali na pet ili više svjetskih prvenstava. Osim Messija i Ronalda, to postignuće u svojim karijerama su još ostvarili i Lothar Matthäus, Rafael Marquez, Andres Guardado i Antonio Carbajal

Učitaj još

Kupnja