Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMILE SCENE

Skandal u hrvatskim nižim ligama: Trener napao sudca, redari ga morali zadržati

VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 21:24

Zrinskog to nije zaustavilo pa je počeo psovati sudca, a kad mu je ovaj pokazao crveni karton ga je odgurnuo rukama

U utakmici 13. kola Elitne Županijske nogometne lige, petog ranga hrvatskog nogometa, Podravac je pobijedio Bratstvo s 1:0. Pogodak odluke zabio je Antonio Šemper u 16. minuti, no nakon utakmice puno više se priča o incidentu koji se dogodio u 33. minuti susreta piše Podravski.hr.

Sudac Matija Presečan pokazao je crveni karton igraču Bratstva Mariju Tutavcu zbog udaranja igrača bez lopte, a trener Bratstva Dejan Zrinski na to je izgubio živce i pokrenuo kaos na terenu. Pozvao je svoje igrače da napuste teren za što ga je sudac Presečan upozorio, a igrači ga nisu poslušali.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Zrinskog to nije zaustavilo pa je počeo psovati sudca, a kad mu je ovaj pokazao crveni karton ga je odgurnuo rukama. Zrinski je suca nastavio psovati sve dok ga redarska služba nije odvukla na tribinu.

Ovo je bilo pretposljednje kolo jesenskog dijela prvenstva, a Bratstvo je na vrhu s 29 bodova, šest više od Tehničara koji ima i utakmicu manje. Podravac iz Virja je sedmi s 19 bodova.
Ključne riječi
skandal niželigaški nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja