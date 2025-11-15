Skandal u hrvatskim nižim ligama: Trener napao sudca, redari ga morali zadržati

U utakmici 13. kola Elitne Županijske nogometne lige, petog ranga hrvatskog nogometa, Podravac je pobijedio Bratstvo s 1:0. Pogodak odluke zabio je Antonio Šemper u 16. minuti, no nakon utakmice puno više se priča o incidentu koji se dogodio u 33. minuti susreta piše Podravski.hr.

Sudac Matija Presečan pokazao je crveni karton igraču Bratstva Mariju Tutavcu zbog udaranja igrača bez lopte, a trener Bratstva Dejan Zrinski na to je izgubio živce i pokrenuo kaos na terenu. Pozvao je svoje igrače da napuste teren za što ga je sudac Presečan upozorio, a igrači ga nisu poslušali.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zrinskog to nije zaustavilo pa je počeo psovati sudca, a kad mu je ovaj pokazao crveni karton ga je odgurnuo rukama. Zrinski je suca nastavio psovati sve dok ga redarska služba nije odvukla na tribinu.

Ovo je bilo pretposljednje kolo jesenskog dijela prvenstva, a Bratstvo je na vrhu s 29 bodova, šest više od Tehničara koji ima i utakmicu manje. Podravac iz Virja je sedmi s 19 bodova.