VIDEO Javio mu se i Novak Đoković: Messijeva proslava gola digla cijelu Srbiju na noge

Lionel Messi vratio se na teren nakon ozljede i odmah pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih nogometaša svih vremena. U utakmici protiv Philadelphia Uniona, ne samo da je postigao ključni pogodak za pobjedu Inter Miamija od 2:1, već je svoju majstoriju proslavio na vrlo poseban način – imitirajući karakterističnu proslavu teniskog velikana Novaka Đokovića. Srpski as nije dugo čekao s reakcijom, podijelivši trenutak oduševljenja na društvenim mrežama. Proslava je, možemo reći, digla cijelu Srbiju na noge.

Nakon što je propustio utakmice argentinske reprezentacije tijekom FIFA-ine ožujske stanke zbog ozljede aduktora zadobivene prije dva tjedna protiv Atlanta Uniteda, Messi je bio upitan za nastup protiv Philadelphije. Trener Inter Miamija, Javier Mascherano, bio je oprezan, svjestan napornog rasporeda koji čeka momčad, uključujući i Svjetsko klupsko prvenstvo u lipnju. "Leo je jedinstven igrač kojeg ponekad treba poštedjeti kako bi se izbjegli nepotrebni rizici. Ali on također dobro poznaje svoje tijelo. Realnost je da se postupno vraćao treninzima," izjavio je Mascherano prije utakmice. Iako je utakmicu započeo na klupi, Messi je ušao u igru u 55. minuti na stadionu Chase u Fort Lauderdaleu, zamijenivši strijelca prvog pogotka, Roberta Taylora, koji je doveo Miami u vodstvo u 23. minuti nakon asistencije Benjamína Cremaschija.

Samo dvije minute nakon ulaska u igru, u 57. minuti, dogodio se trenutak magije. Luis Suárez sjajno se oslobodio čuvara i pronašao Fafà Picaulta na lijevoj strani. Picault je povukao loptu prema naprijed i zatim je proslijedio Messiju na desnoj strani kaznenog prostora. Osmerostruki osvajač Zlatne lopte primio je loptu, suočio se s braničem Ivanom Glavinovichem, elegantno ga prošao i preciznim udarcem desnom nogom poslao loptu pored vratara Andrea Blakea u donji lijevi kut za vodstvo Inter Miamija od 2:0.

Ono što je uslijedilo nakon pogotka privuklo je posebnu pažnju. Messi je pogodak proslavio gestikulacijom koja neodoljivo podsjeća na način na koji Novak Đoković često slavi svoje velike pobjede na teniskim terenima – energičnim pokretima ruku prema publici, odašiljući energiju. Bio je to trenutak koji je povezao dva sportska velikana na neočekivan način. Ovaj pogodak, njegov drugi u tri MLS nastupa ove sezone, pokazao se odlučujućim jer je Dániel Gazdag uspio smanjiti zaostatak Philadelphije u 80. minuti, ali Miami je uspio sačuvati prednost do kraja.

Lionel Messi dedicates his Goal to Djokovic by celebrating like Djokovic’s forehand shot! 😍



