VIDEO Izbornici oduševili pozdravom nakon utakmice: Nije lak ovaj posao

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Crnu Goru na gostovanju u posljednjem, osmom, kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vatreni su slavili preokretom golovima Perišića (37., 11-m), Jakića (72.) i Vlađića (87.) nakon što su domaćine u vodstvo doveli Milutin Osmajić (3.) i Nikola Krstović (17.).

Ostavili su izabranici Mirka Vučinića jako dobar dojam u utakmici protiv Hrvatske, a Crnogorski nogometni savez nakon utakmice podijelio je na društvenim mrežama i snimku njegovog pozdrava s izbornikom vatrenih Zlatkom Dalićem.

Izbornici su zamijenili dresove nakon čega je uslijedio zagrljaj, a iskusniji Dalić upozorio je Vučinića. "Nije lak ovaj naš posao", a crnogorski kolega ekspresno mu je odgovorio: "Najteži na svijetu" nakon čega je uslijedio novi srdačni zagrljaj.





Dalić je nakon utakmice pohvalio Vučinićev rad na izborničkoj klupi.

- Čestitam dečkima na najboljim kvalifikacijama u povijesti. Ne bih rekao da smo igrali loše prvo poluvrijeme, bilo je tu dobrih stvari, ali dvije greške koštale su nas dva gola. Znali smo da će Crna Gora biti agresivna i to smo im dali. Oni su bili jako dobri, moćni, napravili su nam puno problema - rekao je Dalić i dodao kako Crna Gora ima glavu i rep.

Vučinić se nakon utakmice osvrnuo na poraz svoje momčadi:

- Odigrali smo dosta dobru utakmicu za naše samopouzdanje, vidjelo se da možemo igrati s pravim silama. Pristup je bio fenomenalan, iako su neki igrači morali više trčati i primili smo pomalo jeftine golove. Moramo još mnogo raditi, detalji prave razliku.