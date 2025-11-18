Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Poslušaj
Prijavi grešku
SRDAČAN POZDRAV

VIDEO Izbornici oduševili pozdravom nakon utakmice: Nije lak ovaj posao

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 09:05

nali smo da će Crna Gora biti agresivna i to smo im dali. Oni su bili jako dobri, moćni, napravili su nam puno problema

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Crnu Goru na gostovanju u posljednjem, osmom, kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vatreni su slavili preokretom golovima Perišića (37., 11-m), Jakića (72.) i Vlađića (87.) nakon što su domaćine u vodstvo doveli Milutin Osmajić (3.) i Nikola Krstović (17.).

Ostavili su izabranici Mirka Vučinića jako dobar dojam u utakmici protiv Hrvatske, a Crnogorski nogometni savez nakon utakmice podijelio je na društvenim mrežama i snimku njegovog pozdrava s izbornikom vatrenih Zlatkom Dalićem.

Izbornici su zamijenili dresove nakon čega je uslijedio zagrljaj, a iskusniji Dalić upozorio je Vučinića. "Nije lak ovaj naš posao", a crnogorski kolega ekspresno mu je odgovorio: "Najteži na svijetu" nakon čega je uslijedio novi srdačni zagrljaj.


Dalić je nakon utakmice pohvalio Vučinićev rad na izborničkoj klupi.

- Čestitam dečkima na najboljim kvalifikacijama u povijesti. Ne bih rekao da smo igrali loše prvo poluvrijeme, bilo je tu dobrih stvari, ali dvije greške koštale su nas dva gola. Znali smo da će Crna Gora biti agresivna i to smo im dali. Oni su bili jako dobri, moćni, napravili su nam puno problema - rekao je Dalić i dodao kako Crna Gora ima glavu i rep.

Vučinić se nakon utakmice osvrnuo na poraz svoje momčadi:

- Odigrali smo dosta dobru utakmicu za naše samopouzdanje, vidjelo se da možemo igrati s pravim silama. Pristup je bio fenomenalan, iako su neki igrači morali više trčati i primili smo pomalo jeftine golove. Moramo još mnogo raditi, detalji prave razliku.
Ključne riječi
Mirko Vučinić Zlatko Dalić crnogorska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja