© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SJAJNI VATRENI

VIDEO Kramarić s dva pogotka srušio momčad svog bivšeg trenera

Bundesliga - Bayern Munich v TSG 1899 Hoffenheim
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
18.04.2026.
u 18:22

Nogometaši Hoffenheima svladali su u 30. kolu Bundeslige Borussiju Dortmund na svom terenu. Oba pogotka za pobjedničku momčad protiv kluba koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač zabio je iskusni vatreni Andrej Kramarić.

Prvo je bio siguran izvođač kaznenog udarca u 42. minuti, a taj rezultat stajao je na semaforu sve do 87. minute kada je Serhou Guirassy sjajnim udarcem iz daljine zabio za 1:1. Do pobjede je Hoffenheim stigao u osmoj minuti sudačke nadoknade iz novog jedanaesterca, a ponovno je strijelac bio Kramarić. Njegove pogotke možete pogledati OVDJE.

Za Kramarića su ovo bili 12. i 13. pogodak ove sezone u 32. nastupu za klub čiji je najbolji strijelac u povijesti. Dodao je i sedam asistencija pa tako ima 20 direktnih sudjelovanja u golovima u 32 utakmice. Klub ga zato želi zadržati i sljedeće sezone, a ugovor mu istječe u lipnju te još nije dao do znanja planira li ga produžiti.

Podsjetimo, Niko Kovač bio je izbornik Hrvatske kada je Kramarić debitirao za vatrene u rujnu 2014.
Kraj sapunice

Doznajemo: Uspio je ultimatum vatrenog kojeg je dao klubu! Nekoliko mjeseci inzistirao je na važnom detalju

Klub je na kraju na to pristao, budući da je Andrej doista mezimac vlasnika kluba Dietmara Hoppa. Dodatnu komplikaciju u pregovorima navodno je predstavljalo i Kramarićevo neslaganje s nekim aspektima filozofije igre austrijskog trenera Christiana Ilzera. No unatoč unosnim ponudama s Bliskog istoka, Kramarićeva je želja oduvijek bila – ostanak, a stvari su se počele okretati u tom smjeru i nakon što je to područje bilo zahvaćeno ratom

