VIDEO Kramarić s dva pogotka srušio momčad svog bivšeg trenera

Nogometaši Hoffenheima svladali su u 30. kolu Bundeslige Borussiju Dortmund na svom terenu. Oba pogotka za pobjedničku momčad protiv kluba koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač zabio je iskusni vatreni Andrej Kramarić.

Prvo je bio siguran izvođač kaznenog udarca u 42. minuti, a taj rezultat stajao je na semaforu sve do 87. minute kada je Serhou Guirassy sjajnim udarcem iz daljine zabio za 1:1. Do pobjede je Hoffenheim stigao u osmoj minuti sudačke nadoknade iz novog jedanaesterca, a ponovno je strijelac bio Kramarić. Njegove pogotke možete pogledati OVDJE.

Za Kramarića su ovo bili 12. i 13. pogodak ove sezone u 32. nastupu za klub čiji je najbolji strijelac u povijesti. Dodao je i sedam asistencija pa tako ima 20 direktnih sudjelovanja u golovima u 32 utakmice. Klub ga zato želi zadržati i sljedeće sezone, a ugovor mu istječe u lipnju te još nije dao do znanja planira li ga produžiti.

Podsjetimo, Niko Kovač bio je izbornik Hrvatske kada je Kramarić debitirao za vatrene u rujnu 2014.