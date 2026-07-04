VIDEO Ibrahimović otkrio što je prelomilo Hrvatsku: 'Martínez je to morao učiniti'

Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović osvrnuo se na dvoboj Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, u kojem su Portugalci slavili 2:1 i izborili plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Za razliku od brojnih analiza koje su se nakon utakmice fokusirale na kontroverzne sudačke odluke, Ibrahimović je u studiju Fox Sportsa najveću pozornost posvetio taktičkim potezima portugalskog izbornika Roberta Martíneza i onome što se događalo na terenu.

Posebno je istaknuo odluku da iz igre izvede Cristiana Ronalda, potez koji je u tom trenutku mnoge iznenadio, ali se ubrzo pokazao presudnim za rasplet susreta.

Zlatan talks about Portugal's dramatic win over Croatia in the Round of 32 🇵🇹@Ibra_official pic.twitter.com/aM5rd6jAcE — FOX Sports (@FOXSports) July 3, 2026

'Morao je to učiniti, jer su bili u teškoj situaciji. Hrvatska je dominirala, Kovačić je pogodio vratnicu, imali su još dvije situacije jedan na jedan s vratarom. U takvim trenucima trener treba reagirati, a pogotovo imati hrabrosti izvaditi Cristiana', rekao je Ibrahimović.

Šveđanin smatra da je upravo nakon Ronaldova izlaska Portugal ponovno uspostavio ravnotežu na terenu i preuzeo kontrolu nad utakmicom. Posebno ga je dojmila i reakcija portugalske zvijezde nakon izmjene.

'Cristiano je dobro reagirao. Čak i ako je frajerčina u glavi i želi zabiti taj pobjednički pogodak, vratit ćemo se šest mjeseci unatrag, kako je Thierry savršeno objasnio, ako želite osvojiti turnir, morate ga osvojiti kao momčad. Nijedan pojedinac ne može osvojiti trofeje. Sve trofeje koje sam osvojio nisam osvojio zbog sebe, možda 90 posto, ali osvojila ih je momčad. Ovo je dobar znak za momčad. Vidite, zamijenio ga je za Ramosa, a on je zabio pobjednički gol. Pitanje je što će biti u sljedećoj utakmici', zaključio je Ibrahimović.

Ibrahimovićeva analiza razlikovala se od većine reakcija nakon susreta, koje su bile usmjerene ponajprije na suđenje. Umjesto toga, naglasio je važnost trenerske odluke i stavio u prvi plan momčadsku igru, ocijenivši da je Martínez pravovremenom izmjenom promijenio tijek utakmice i otvorio put Portugalu prema pobjedi.