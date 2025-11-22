VIDEO Hrvatski nogometaši spasili život čovjeku čiji je automobil gutala vatra!

Na povratku sa gostovanja u Ždralovima, gdje su nesretno izgubili 2:1 u samoj završnici, nogometaši trećeligaša Uskoka iz Klisa našli su sinoć oko 22 sata u središtu dramatične prometne nesreće na autocesti A1, odmah nakon prolaska kroz područje Svetog Roka.

Autobus Uskoka, koji je pritom lakše oštećen, udario je automobil u stražnji dio. Vozilo je zatim nastavilo nekontrolirano kliziti po cesti i potom se zabilo u vozilo hitne pomoći koje se ondje slučajno našlo. Automobil je u trenutku planuo, a u njemu su bila tri putnika. Sve se pretvorilo u borbu s vremenom.

Dok se plamen širio i prijetio da će progutati cijelo vozilo, Uskoci su bez imalo oklijevanja potrčali prema buktinji. Među prvima su reagirali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković. Zajedničkim su snagama uspjeli izvući vozača iz vatre u posljednjim trenucima te mu tako spasili život.