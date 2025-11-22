Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMA KOD MASLENICE

VIDEO Hrvatski nogometaši spasili život čovjeku čiji je automobil gutala vatra!

Koprivnica: Golf "trojka" izgorio na Varaždinskoj cesti, voza? izašao neozlije?en
Marijan Susenj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 11:38

Dok se plamen širio i prijetio da će progutati cijelo vozilo, Uskoci su bez imalo oklijevanja potrčali prema buktinji. Među prvima su reagirali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković. Zajedničkim su snagama uspjeli izvući vozača iz vatre u posljednjim trenucima te mu tako spasili život.

Na povratku sa gostovanja u Ždralovima, gdje su nesretno izgubili 2:1 u samoj završnici, nogometaši trećeligaša Uskoka iz Klisa našli su sinoć oko 22 sata u središtu dramatične prometne nesreće na autocesti A1, odmah nakon prolaska kroz područje Svetog Roka.

Autobus Uskoka, koji je pritom lakše oštećen, udario je automobil u stražnji dio. Vozilo je zatim nastavilo nekontrolirano kliziti po cesti i potom se zabilo u vozilo hitne pomoći koje se ondje slučajno našlo. Automobil je u trenutku planuo, a u njemu su bila tri putnika. Sve se pretvorilo u borbu s vremenom.

Dok se plamen širio i prijetio da će progutati cijelo vozilo, Uskoci su bez imalo oklijevanja potrčali prema buktinji. Među prvima su reagirali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković. Zajedničkim su snagama uspjeli izvući vozača iz vatre u posljednjim trenucima te mu tako spasili život.

Ključne riječi
nogomet Uskok Klis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-20/PXL_091125_141656461.jpg
Premium sadržaj
Branitelj naslova

Igrači ne razumiju Sanchezov sustav, a mentalitet su otkrile njegove izjave nakon velikog kiksa Rijeke

Zbog vrlo slabog ulaska u sezonu smijenjen je osvajač dvostruke krune Radomir Đalović, no pod njegovim nasljednikom Victorom Sanchezom zasad se ne vidi opipljiv napredak. Jasno, španjolski je stručnjak zasad odradio samo 12 utakmica na klupi Rijeke, no čak i kad u obzir uzmemo onu klasičnu izliku o vremenu i prilagodbi za trenera, učinak od po četiri pobjede, remija i poraza u tih 12 susreta debelo je ispod onoga što bi klub poput Rijeke trebao pružati.

Učitaj još

Kupnja