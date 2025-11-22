Naši Portali
DINAMO - VARAŽDIN (15)

Skupoj i velikoj zvijezdi prijeti ispadanje iz prvih 11 Dinama, a Kovačević konačno uvodi mladog talenta

Autor
Karlo Ledinski
22.11.2025.
u 11:11

Za trenera Dinama Marija Kovačevića nema alibija, današnjom igrom mora vratiti povjerenje navijača i pokazati da je svoju momčad tijekom reprezentativne stanke vratio na pobjednički put

Dinamo i Varaždin danas od 15 sati (Maxsport 1) otvaraju subotnji program 14. kola SuperSport HNL-a, a plavi će pokušati prekinuti slab prvenstveni niz u kojem su na zadnje tri utakmice upisali samo jednu pobjedu (Rijeka), uz dva poraza (Vukovar i Istra 1961). Trener Mario Kovačević neće moći složiti idealan sastav, što zbog ozljeda, što zbog umora nekih igrača koji su se vratili s reprezentativnih akcija. No, za trenera Dinama nema alibija, današnjom igrom mora vratiti povjerenje navijača i pokazati da je svoju momčad tijekom reprezentativne stanke vratio na pobjednički put.

U današnji važni susret s Varaždinom Dinamo bi mogao krenuti i s vratarskom promjenom. Ivan Nevistić neuvjerljiv je u posljednjih mjesec i pol dana, pa je moguće da će ga danas na vratima zamijeniti njegov imenjak Filipović. Ono što je sigurno da će na mjestu desnog beka konačno priliku dobiti mladi Noa Mikić, koji bi igrao već i u srijedu protiv Karlovca da nije bio na reprezentativnoj akciji.
Kovačević problema ima i u vezi, najskuplji igrač Dinama, Alžirac Bennacer, načet je ozljedom koju je zaradio u reprezentativnoj akciji. Veznu liniju trebali bi danas činiti Mišić, Zajc i ofenzivni Stojković, desno krilo igrat će Lisica, lijevo Hoxha, a u napadu vjerojatno Beljo. No, postoji šansa i da Kovačević najskuplje ovoljetno pojača nje ostavi na klupi, a u špicu stavi Bakrara.
Za Dinamo je ova utakmica prekretnica, novi poraz zatresao bi maksimirske zidove, pogotovo ako bi Hajduk večeras pobijedio Rijeku i tako još povećao prednost koja već sada iznosi četiri boda. 

Vjerojatni sastav Dinama (4-3-3):
Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Mišić, Stojković - Lisica, Beljo, Hoxha. Trener: Mario Kovačević.

Vjerojatni sastav Varaždina (3-4-3):
Zelenika - Škaričić, Ba, Tepšić - Jovanov, Duvnjak, Belcar, Boršić - Mamić, Mamut, Latković. Trener: Nikola Šafarić.
Ključne riječi
mario kovačević NK Varaždin SuperSport HNL GNK Dinamo

