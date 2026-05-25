WTA LJESTVICA

Petra Marčinko skočila za 25 mjesta i ostvarila renking karijere

Rijeka: Susret Hrvatske i Njemačke u Billie Jean King Cupu, Petra Marčinko - Anna Lena Friedsam
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.05.2026.
u 14:00

Najbolja hrvatska tenisačica ovaj tjedan je Petra Marčinko koja je zahvaljujući osvajanju turnira u Rabatu skočila 25 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak i sada zauzima 51. poziciju što joj je najbolji ranking u karijeri.

Antonia Ružić je pala tri mjesta do 64. pozicije, Donna Vekić dva mjesta do 72. pozicije. Pad su zabilježile i Tara Wuerth i Jana Fett. Wuerth se spustila sa 306. na 315. mjesto, a Fett sa 344. na 346.

Među prvih deset tenisačica nije bilo promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Elena Ribakina, a treća je Poljakinja Iga Swiatek.

WTA ljestvica, 25. svibnja:

1.(1) Arina Sabalenka (Bje) 9.960 
2.(2) Elena Ribakina (Kaz) 8.313
3.(3) Iga Swiatek (Polj) 7.273
4.(4) Coco Gauff (SAD) 6.749
5.(5) Jessica Pegula (SAD) 6.286
6.(6) Amanda Anisimova (SAD) 5.958
7.(7) Elina Svitolina (Ukr) 4.315
8.(8) Mirra Andreeva (Rus) 4.181
9.(9) Victoria Mboko (Kan) 3.710
10.(10) Karolina Muchova (Češ) 3.318
...
51.(76) PETRA MARČINKO (HRV) 1.140    
64.(61) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1.011    
72.(70) DONNA VEKIĆ (HRV) 933    
315.(306) TARA WUERTH (HRV) 215    
346.(344) JANA FETT (HRV) 184
