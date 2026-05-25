PROŠAO U 2. KOLO

Novak Đoković postavio novi rekord, nadmašio je Rogera Federera

Exhibition - Juan Martin del Potro v Novak Djokovic
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.05.2026.
u 07:31

Bio je to Đokovićev 82. nastup na Grand Slam turnirima, čime je postavio novi rekord, koji je do sada dijelio s Rogerom Federerom. Srpskom tenisaču, koji je dva dana prije prvog nastupa proslavio 39. rođendan, ovo je 22. uzastopni nastup na Roland Garrosu.

Talijanski tenisač Lorenzo Sonego (ATP - 69.) i Francuz Pierre-Hugues Herbert (ATP - 223.) odveli su prvi dan natjecanja na Roland Garrosu i u prvi sat ponedjeljka, zadršavši se na stadionu Simone Mathieu više od četiri sata, nakon kojih je Sonego slavio u pet setova i rastužio francuske navijače.  

U drugo kolo se nešto lakše plasirao Novak Đoković koji je također igrao protiv domaćeg predstavnika Giovannija Mpetshija Perricarda, a pobijedio ga je u četiri seta (5-7, 7-5, 6-1, 6-4).

Bio je to Đokovićev 82. nastup na Grand Slam turnirima, čime je postavio novi rekord, koji je do sada dijelio s Rogerom Federerom. Srpskom tenisaču, koji je dva dana prije prvog nastupa proslavio 39. rođendan, ovo je 22. uzastopni nastup na Roland Garrosu. 

Roland Garros, tenisači - 1. kolo

Alexander Blockx (Bel) - Coleman Wong (HKG) 6-3, 6-4, 6-2

Jakub Menšik (Češ/26) - Titouan Droguet (Fra) 6-3, 6-2, 6-4

Nuno Borges (Por) - Tomas Martin Etcheverry (Arg/23) 6-3, 6-4, 6-2

Miomir Kecmanović (Srb) - Fabian Marozsan (Mađ) 7-6 (0), 6-3, 6-4

Hamad Međedović (Srb) - Yannick Hanfmann (Njem) 6-3, 6-4, 6-7 (1), 6-4 

Lorenzo Sonego (Ita) - Pierre-Hugues Herbert (Fra) 7-6 (3), 5-7, 6-2, 1-6, 6-4

Joao Fonseca (Bra/28) - Luka Pavlović (Fra) 7-6 (6), 6-4, 6-2

DINO PRIŽMIĆ (HRV) - Michael Zheng (SAD) 6-1, 6-1, 6-3

Valentin Royer (Fra) - Hugo Dellien (Bol) 6-4, 6-2, 6-2

Novak Đoković (Srb/3) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) 5-7, 7-5, 6-1, 6-4

Nishesh Basavareddy (SAD) - Taylor Fritz (SAD/7) 7-6 (5), 7-6 (5), 6-7 (9), 6-1

James Duckworth (Aus) - Gabriel Diallo (Kan) 6-3, 4-1, predaja

Alejandro Davidovich Fokina (Špa/21) - Damir Džumhur (BIH) 6-7 (3), 6-3, 2-6, 7-5, 6-3

Thiago Agustin Tirante (Arg) - Pedro Llamas Ruiz (Špa) 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5), 6-0

Karen Hačanov (13) - Arthur Gea (Fra) 6-3, 7-6 (3), 6-0

Marco Trungelliti (Arg) - Kylian Jacquet (Fra) 6-4, 6-2, 6-2 

Federico Cina (Ita) - Reilly Opelka (SAD) 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6), 6-4

Quentin Halys (Fra) - Mattia Bellucci (Ita) 6-3, 7-6 (4), 6-3

Tomaš Machač (Češ) - Zizou Bergs (Bel) 6-4, 6-4, 6-3

Alexander Zverev (Njem/2) - Benjamin Bonzi (Fra) 6-3, 6-4, 6-2

Roland Garros, tenisačice - 1. kolo

Tamara Korpatsch (Njem) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 6-4, 6-2

Wang Xinyu (Kin/32) - Lilli Tagger (Aut) 6-3, 3-6, 6-4

Daria Snigur (Ukr) - Clara Tauson (Dan/21) 3-6, 7-5, 6-2

Peyton Stearns (SAD) - Sofia Kenin (SAD) 6-3, 6-3

Caty McNally (SAD) - Ajla Tomljanović (Aus) 3-6, 7-6 (5), 6-3

Belinda Benčič (Švi/11) - Sinja Kraus (Aut) 6-2, 6-3

Marta Kostjuk (Ukr/15) - Olga Selehmeteva (Špa) 6-2, 6-3

Katie Volynets (SAD) - Clara Burel (Fra) 6-3, 6-1

Magda Linette (Polj) - Tereza Valentova (Češ) 5-7, 6-4, 7-6 (9)

Sara Bejlek (Češ) - Sloane Stephens (SAD) 6-3, 6-2

Mira Andrejeva (8) - Fiona Ferro (Fra) 6-3, 6-3

Marina Bassols Ribera (Špa) - Emiliana Arango (Kol) 6-3, 6-4

Francesca Jones (VBR) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 1-6, 7-6 (4), 6-2

Marie Bouzkova (Češ/27) - Lucia Bronzetti (Ita) 6-3, 6-1

Magdalena Frech (Polj) - Gabriela Ruse (Ru) 7-6 (5), 2-1, predaja

Solana Sierra (Arg) - Emma Raducanu (VBR) 6-0, 7-6 (4)

Sorana Cirstea (Rum/18) - Ksenia Efremova (Fra) 6-3, 6-1

Hailey Baptiste (SAD/26) - Barbora Krejčikova (Češ) 6-7 (7), 7-6 (6), 6-2

Wang Xiyu (Kin) - Danka Kovinić (CGO) 6-3, 6-1

Julia Starodubceva (Ukr) - Ana Blinkova 6-3, 6-1
