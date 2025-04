VIDEO Hajduk ponovo dobio crveni u prvom poluvremenu! Šokirani bijeli spašavaju bod u Osijeku

Hajduk u 32. kolu Hrvatske nogometne lige igra u gostima protiv Osijeka. Nakon 45 minuta igre rezultat je 0-0, no bijeli su u puno lošijem položaju. Splitska momčad je došla loviti prvo mjesto na ljestvici, no za to im trebaju svi igrači. Međutim, već su u 30. minuti ostali bez jednog igrača.

Roko Brajković je u 24. minuti napravio prvi prekršaj, a svega šest minuta kasnije dobio je i drugi žuti karton. Hajdukovi igrači nisu bili zadovoljni, no nisu imali puno izbora. Osijek se na početku susreta postavio kao dominantna momčad, a kada je izgledalo da će ipak ravnopravno igrati, gosti su spali na deset igrača.

U nastavku poluvremena Hajduk se uspio obraniti, a Osijek nije priredio značajnu opasnost. Domaća momčad je prokockala 15 minuta u kojima Hajduk nije bio dobro organiziran, a Gennaro Gattuso je pokazao kako može složiti momčad koja će preokrenuti utakmicu čak i kad je u ovakvom položaju. Snimku crvenog kartona možete pogledati OVDJE.