VIDEO Farski Otoci šokirali Hrvatsku, a onda je Gvardiol majstorski pogodio za izjednačenje

Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima na Rujevici igra predzadnju kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Vatreni iz susreta protiv Farskih Otoka moraju osvojiti barem bod kako bi osigurali svjetsku smotru, a vjerujemo da ćemo uzeti i sva tri boda.

Utakmica je počela pomalo šokantno, igrala se 16. minuta, Hrvatska je dominirala na početku, ali su gosti poveli uz malo sreće. Lopta se nakon jednog udarca odbila od Vuškovića i završila u mreži. Pogodak pogledajte OVDJE.

Vrlo brzo smo vratili stvari na početak. U 23. minuti zabio je Joško Gvardiol, ljevicom iskosa. Prvi njegov gol u ovim kvalifikacijama. Gol pogledajte OVDJE.