VIDEO Farski Otoci šokirali Hrvatsku, a onda je Gvardiol majstorski pogodio za izjednačenje

Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima na Rujevici igra predzadnju kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Vatreni iz susreta protiv Farskih Otoka moraju osvojiti barem bod kako bi osigurali svjetsku smotru, a vjerujemo da ćemo uzeti i sva tri boda.
Utakmica je počela pomalo šokantno, igrala se 16. minuta, Hrvatska je dominirala na početku, ali su gosti poveli uz malo sreće. Lopta se nakon jednog udarca odbila od Vuškovića i završila u mreži. Pogodak pogledajte OVDJE.
Vrlo brzo smo vratili stvari na početak. U 23. minuti zabio je Joško Gvardiol, ljevicom iskosa. Prvi njegov gol u ovim kvalifikacijama. Gol pogledajte OVDJE.
POJAVIO SE U SABORU
FOTO Sjećate li se ovog ministra? Na dužnosti je bio samo 6 dana, ovako danas izgleda
UGOSTIO GA MAĐARSKI PREDSJEDNIK
FOTO Kakav doček! Milanović stigao u Budimpeštu, pogledajte što su mu sve pripremili
16
ŠTO KAŽETE?
VIDEO Učiteljica pokazala u čemu predaje djeci, uslijedile žestoke osude: 'Ovo se nosi u klub!'
BRŽE DO MORA
Kraj beskrajnih kolona prema Splitu: Bliži se završetak izgradnje prometnice koja će skratiti put stotinama tisućama vozača
Izaziva pažnju publike