DVOBOJ U RIJECI

VIDEO Farski Otoci šokirali Hrvatsku, a onda je Gvardiol majstorski pogodio za izjednačenje

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.11.2025.
u 21:19

Utakmica je počela pomalo šokantno, igrala se 16. minuta, Hrvatska je dominirala na početku, ali su gosti poveli uz malo sreće. Lopta se nakon jednog udarca odbila od Vuškovića i završila u mreži.

Hrvatska nogometna reprezentacija u ovim trenucima na Rujevici igra predzadnju kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na svjetsko prvenstvo. Vatreni iz susreta protiv Farskih Otoka moraju osvojiti barem bod kako bi osigurali svjetsku smotru, a vjerujemo da ćemo uzeti i sva tri boda. 

Utakmica je počela pomalo šokantno, igrala se 16. minuta, Hrvatska je dominirala na početku, ali su gosti poveli uz malo sreće. Lopta se nakon jednog udarca odbila od Vuškovića i završila u mreži. Pogodak pogledajte OVDJE

Vrlo brzo smo vratili stvari na početak. U 23. minuti zabio je Joško Gvardiol, ljevicom iskosa. Prvi njegov gol u ovim kvalifikacijama. Gol pogledajte OVDJE
Ključne riječi
Joško Gvardiol hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

