UŽIVO Stigli su sastavi, Dalić napravio veliku promjenu, Hrvatska ide po plasman na SP

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol - Marco Pašalić, Modrić, Sučić, Perišić - Mario Pašalić, Kramarić - Musa
FARSKI OTOCI: Lamhauge - Faero, Vatnhamar, Edmundsson - Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen - Frederiksberg, Olsen, Sorensen
Sve je jasno. Hrvatska s barem jednim bodom postaje neuhatljiva i za Češku koja se nada da će vatreni dva puta izgubiti... Rekli bismo, nemoguće. No, posao treba potvrditi.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Farskih Otoka. Vatrenima za plasman na Mundijal koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku treba samo jedan bod iz preostale dvije utakmice u skupini. Vjerujemo da će izabranci Zlatka Dalića ove sjajne kvalifikacije okončati na pozitivan način već večeras.
Što ne beše juče tekstualnog protiv Gordog Albiona ?
Steta sto se igra u Rijeci, a ne u Hrvatskoj.
