UŽIVO Stigli su sastavi, Dalić napravio veliku promjenu, Hrvatska ide po plasman na SP

IZBORNIK MLADIH

Ivica Olić o magli po kojoj se igralo: Ništa se nije vidjelo, ali drago mi je da se igralo

- Uvjeti, naravno, vama na tribini i onima malo dalje, sigurno su bili teški – ništa se nije vidjelo. Ja sam uz liniju donekle u prvom poluvremenu vidio slabije, ali u drugom poluvremenu se moglo vidjeti bolje, barem s moje točke. Puno jasnija slika, tako da su uvjeti bili takvi kakvi jesu, ali sudac je odlučio da će se utakmica igrati.