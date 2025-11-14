Naši Portali
HRVATSKA - FARSKI OTOCI

UŽIVO Stigli su sastavi, Dalić napravio veliku promjenu, Hrvatska ide po plasman na SP

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
14.11.2025. u 19:18
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatske i Farskih otoka iz Rijeke možete pratiti na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
-
FARSKI OTOCI
Kvalifikacije za SP, 20.45, Rujevica, Rijeka
SASTAVI

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol - Marco Pašalić, Modrić, Sučić, Perišić - Mario Pašalić, Kramarić - Musa

FARSKI OTOCI: Lamhauge - Faero, Vatnhamar, Edmundsson - Joensen, Turi, Andreasen, Davidsen - Frederiksberg, Olsen, Sorensen

LJESTVICA

Sve je jasno. Hrvatska s barem jednim bodom postaje neuhatljiva i za Češku koja se nada da će vatreni dva puta izgubiti... Rekli bismo, nemoguće. No, posao treba potvrditi.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Hrvatske i Farskih Otoka. Vatrenima za plasman na Mundijal koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku treba samo jedan bod iz preostale dvije utakmice u skupini. Vjerujemo da će izabranci Zlatka Dalića ove sjajne kvalifikacije okončati na pozitivan način već večeras.

Komentara 4

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
15:22 14.11.2025.

pobjeda

Avatar CUBE
CUBE
19:32 14.11.2025.

Što ne beše juče tekstualnog protiv Gordog Albiona ?

Avatar Tombstone
Tombstone
02:51 08.11.2025.

Steta sto se igra u Rijeci, a ne u Hrvatskoj.

