VIDEO Englezi smisli bizaran način krađe vremena: Pogledajte kako su odugovlačili

Na utakmici engleskih niželigaša dogodio se jedan od najbizarnijih primjera pokušaja krađe vremena zabilježenih u nogometu u posljednje vrijeme. York City i Dagenham & Redbridge odigrali su susret engleske Nacionalne lige. Igrači Yorka postigli su pogodak za 2:1 u 94. minuti potom su nastojali taj rezultat sačuvati.

Zanimljiva situacija dogodila se u posljednjim minutama utakmice. York je u osmoj minuti nadoknade imao slobodan udarac. Čest je prizor odugovlačenje u izvođenju slobodnih udaraca, premještanje lopte, rasprave sa sucem i suigračima, no ono što je Daniel Batty napravio rijetko imamo priliku vidjeti.

Umjesto da doda nekome od suigrača, pokuša ubaciti pa čak i raspucati loptu što jače prema golu, Batty je odlučio svom snagom napucati loptu izvan igrališta. Malo je reći da je u tome uspio. Loptu nije napucao čak niti prema tribinama, već se prema snimci doima da je završila izvan samoga stadiona.

I’ve got so, so much time for York City’s Daniel Batty absolutely mullering a free-kick out of the stadium at 2-1 up in the 98th minute away at Dagenham & Redbridge.



pic.twitter.com/VC7j327Jd0