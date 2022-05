VIDEO Dva desetljeća od velike titule pjesnika: Cico nas je skoro tukao kad smo gubili od Dinama

Prošlo je 20 godina od velikog podviga NK Zagreba. Prije dva desetljeća ostali su prvaci Hrvatske, predvođeni legendarnim trenerom Zlatkom Cicom Kranjčarom postavši tako prvi klub koji je prekinuo dominaciju Dinama i Hajduka. Nažalost, danas ga nema u Prvoj hrvatskoj ligi, čak ni u drugoj, pa ni u trećoj, nego tek u četvrtoj ligi, Središte Zagreb, podskupina A. Toliko nisko da ga ni HNS ne prati na svojoj službenoj stranici.

Antonio Franja, jedan od ''bjeloglavih'' Cicinih prvaka koji su skalpirali sve pred sobom u jednom nam je intervjuu rekao:

– Mi smo ostvarili nemoguće. Skinuli smo Dinamo i Hajduk. Mislim da smo odigrali možda i najljepši nogomet u povijesti HNL-a, a te zasluge najviše idu Cici Kranjčaru. Mogu to sada slobodno reći. Isključivo on je zaslužan za to i što smo bili prvaci i što smo tako igrali – tvrdi Franja.

Mnogima je u glavi ostao lijep i poletan nogomet. Cico je jednom prilikom rekao kako je sretan što je imao momčad koja je voljela igrati takav nogomet, a i on ga je sam preferirao pa se sve idealno poklopilo. Ivica Olić bio je najbolji strijelac sezone, ali su se i drugi ravnopravno borili za poziciju druge špice.

– Došao je Ivica Olić kao veliko napadačko pojačanje i tu smo znali i Lovrek i ja i ostali igrači da ćemo se boriti za tu drugu poziciju u napadu. Nekako sam se ja pred prvenstvo možda uspio malo ispred Lovreka nametnuti u tu drugu špicu i tako me Cico i planirao staviti. Međutim, na dan prve utakmice, bio je to Hrvatski Dragovoljac (Zagreb je slavio 3:0, op.a), Cico je odlučio promijeniti totalno formaciju koju smo uvježbavali na pripremama. Zašto? Zato što mu je došao netko iz vodstva kluba i rekao da će Lovreka doći gledati jedan renomirani klub. Htjeli su staviti Lovreka ispred mene, ali tu je Cico pokazao karakter: ''E, neće biti po vašem, bit će po mome.'' Onda je on okrenuo cijelu priču i stavio 4-5 napadača i igrali smo lepršavi nogomet sasvim slučajno – prisjetio se naš sugovornik.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 04.04.2002., Zagreb - Nogometasi Zagreba predvodjeni trenerom Zlatkom Kranjcarom po prvi put su postali prvaci Hrvatske. "n"nPhoto: Igor Soban/PIXSELL



Koji je bio Cicin recept u svlačionici?

– U mom slučaju, mom iskustvu, nitko mi, s oproštenjem, nije bolje j*bao mater od Cice. Imao je psihu da osjeti igrača, svoje iskustvo, on je prošao kroz sve što i mi. Točno je znao, znao je pogoditi trenutak. Uvijek je znao pravu riječ reći ili te isprovocirati s nekom psovkom ili nečim. Imao je to u sebi. Kad je trebalo, bio je pravi fakin, a kad je trebalo, bio je gospodin – kaže Franja i dodaje: – Recimo, najljepša utakmica protiv Dinama 3:3 u Maksimiru. Mi smo na poluvremenu gubili s 1:0 (Jerko Leko 25', op. a) i on je ušao u svlačionicu i doslovce samo kaj nas nije istukao, ha-ha. Doslovce. Vikao je: ''Što je?! Vi se bojite ovih tu igrača? Ovoga Dinama? Daj izađite i pokažite hrabrost, pokažite nešto...'' Tako je i bilo. Drugo poluvrijeme izašli smo i pokazali drugo lice. Baš nas je motivirao. Mene pogotovo. To mi je bila jedna od najboljih utakmica u karijeri.

Današnju situaciju i dalje promatraju zaljubljenici u ''pjesnike'' i HNL, a i veterani ovoga kluba odlučili su reagirati. Poslali su pismo predsjedniku Skupštine Grada Zagreba Jošku Klisoviću. Požalili su se na Zagrebova dugogodišnjeg nedodirljivog gazdu (od 2004.) Dražena Medića koji je uzurpirao svu vlast i degradirao taj klub u svakom pogledu. Pismo koje su potpisali Zlatko Dračić, predsjednik Veterana NK Zagreb, i Dragan Milanović, predsjednik Nadzornog odbora Veterana, počinje ovim riječima:

"NK Zagreb je najtužnija i najtragičnija sportska priča. Od onog dana kada je Milan Bandić poklonio Klub svom ortaku i zemljaku na jednoj od upriličenih skupština (uz pomoć svog vjernog suradnika Vidoja Buluma, op. a.), kada je predsjednik kluba NK Zagreb iz Ine, koja je bila sponzor kluba, (Mladen Proštenik, op. a.) napustio klub, počela je tragična farsa koja od 2004. traje do danas.

Dražen Medić je zapravo sve: vlasnik, predsjednik, trener, menadžer, uprava, Nadzorni odbor, a od Grada je godinama dobivao podršku jer se nitko nije usudio pitati postoji li u Kranjčevićevoj uprava, Izvršni odbor, odgovorne osobe. Odgovorne za jedan zločin. Kako to da je Ured za opću upravu Grada Zagreba žmirio i nikad ništa nije utvrdio u klubu, financiranju i osobi (Medić) kojoj je na tri godine bio zabranjen rad u sportu, a on vlada i sad kao trener i predsjednik, a svi znaju da druga sportska tijela uopće ne postoje..."

Nastavljaju:

"NK Zagreb je jedan od najstarijih i najpoznatijih sportskih kolektiva koji nosi ime grada i s ponosom je nosio grb grada koji je i promijenjen, nitko ne zna zašto. Ovaj klub drži rekord stadiona u Maksimiru po broju gledatelja: 19. srpnja 1973. godine protiv NK Osijeka (kvalifikacije za tadašnju Prvu ligu, op. a.) bilo je 64.138 ljudi, od kojih je 25.000 bilo iz Osijeka. NK Zagreb je iz zagrebačke zone za tri godine ušao u Prvu jugoslavensku ligu, u Hrvatskoj je osvojio naslov prvaka, igrao u Europi i sad se srozao do nestanka i čak izgubio pravo da igra u Kranjčevićevoj ulici.

"Mi, veterani NK Zagreba, molimo i tražimo da gradske službe konačno utvrde što se dogodilo s klubom, zašto je propao, kakva je financijska situacija i drugo, sve s ciljem da pokušamo vratiti klub tamo gdje mu je mjesto... Nadamo se i vjerujemo da ćete nas u tome istinski podržati!"

