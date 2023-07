VIDEO Dončić dobio upozorenje iz kluba: Natjerali ga da trči kako se ne bi vratio s 15 kila viška

Slovenski košarkaš Luka Dončić našao se na meti svoga kluba zbog fizičke spreme tijekom ljetnog odmora. Athletic piše kako je vodstvo Dallas Mavericksa Dončiću naredilo da tijekom ljeta spusti kilažu kako bi bio spreman na jesen.

Idealna težina 2.01 metara visokog Dončića je 104 kilograma. Prošle se godine nakon odmora i Europskog prvenstva u Dallas vratio puno teži, a isti je slučaj bio i godine prije nakon Olimpijskih igara. Tada je težio oko 118 kilograma.

Takvo prebacivanje optimalne mase kod košarkaša iziskivalo je od trenera kluba, ali i samog Dončića da puno više vremena i energije ulože u spuštanje kilaže, umjesto na druge segmente priprema.

Luka Dončić doing sprints today for his daily workout.



Source: IG/anze9 pic.twitter.com/dU3rHaH4XC