ATP Rim

Poznato s kim će Dino Prižmić igrati nakon što je senzacionalno izbacio Đokovića

Split: Skupina D Davis Cupa, Hrvatska - Finska, Dino Prižmić - Otto Virtanen
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
09.05.2026.
u 08:12

Humbert je u ovoj sezoni najbolji rezultat ostvario na dvoranskom ATP 500 turniru u Rotterdamu, gdje je stigao do polufinala, a na zemljanoj podlozi još nije uspio povezati dvije pobjede, a njegov je učinak na zemlji 2-2.

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP - 79.) koji je u petak svladao Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4 u drugom kolu rimskog Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u nedjelju će se boriti za plasman u osminu finala protiv Francuza Uga Humberta (ATP - 33.).  

Francuski tenisač je za 75 minuta u drugom kolu bio bolji od Čeha Vita Koprive (ATP - 55.) sa 6-3, 6-2.

Humbert je u ovoj sezoni najbolji rezultat ostvario na dvoranskom ATP 500 turniru u Rotterdamu, gdje je stigao do polufinala, a na zemljanoj podlozi još nije uspio povezati dvije pobjede, a njegov je učinak na zemlji 2-2.

Za razliku od njega, 20-godišnji Splićanin je, računajući i mečeve koje je igrao u kvalifikacijama i na Challenger Touru, na crvenoj zemlji već odigrao 23 meča, a negov je učinak 18-5.

Ovo će im biti prvi službeni međusobni dvoboj.

Humbert ima sedam naslova u karijeri i još četiri finala na ATP Tour, ali sve te rezultate je ostvario na bržim podlogama, a na zemlji je njegov učinak u karijeri 18-37. Na ostalim podlogama ima više od 50% pobjeda.

U subotu će se za mjesto u trećem kolu rimskog Mastersa boriti i Marin Čilić (ATP - 47.) koji je u prvom kolu svladao Amerikanca Marcosa Girona u dva seta i trebao je igrati protiv Monažanina Valentina Vacherota koji je bio slobodan u prvom kolu. No, on je odustao od nastupa, a na njegovo je mjesto u ždrijebu uvršten sretni gubitnik iz kvalifikacija, Španjolac Martin Landaluce (ATP - 94.).

ATP 1000 Rim - 2. kolo

Francisco Cerundolo (Arg/25) - Alejandro Tabilo (Čil) 6-0, 6-2

Casper Ruud (Nor/23) - Zachary Svajda (SAD) 6-1, 6-3

Jiri Lehečka (Češ/11) - Jan-Lennard Struff (Njem) 7-6 (4), 6-3

Karen Hačanov (13) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6-4, 6-4

Botic van de Zandschulp (Niz) - Aleksandar Kovačević (SAD) 2-6, 6-2, 7-6 (5)

Ugo Humbert (Fra/31) - Vit Kopriva (Češ) 6-3, 6-2

DINO PRIŽMIĆ (HRV) - Novak Đoković (Srb/3) 2-6, 6-2, 6-4

Matteo Arnaldi (Ita) - Alex de Minaur (Aus/6) 4-6, 7-6 (5), 6-4

Rafael Jodar (Špa/32) bat Nuno Borges (Por) 7-6 (4), 6-4

Learner Tien (SAD/19) - Damir Džumhur (BIH) 6-2, 6-1

Alexkander Bublik (Kaz/9) - Sebastian Baez (Arg) 6-1, 6-2

Tommy Paul (SAD/16) - Aleksandar Vukić (Aus) 6-4, 6-2

Alexander Blockx (Bel) - Tallon Griekspoor (Niz/29) 6-7 (5), 6-3, 6-4

Alexander Zverev (Njem/2) - Daniel Altmaier (Njem) 7-5, 6-3 
