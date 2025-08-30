Naši Portali
NE MOŽE BITI ZADOVOLJAN

Javio se Kovačević: Ljuti me jedna stvar, a od ovog igrača sam više očekivao

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
30.08.2025.
u 23:45

Za 10 dana kreće Kup, a onda i Europa. Svi će dobiti priliku, želim koristiti što više igrača. Više od ovoga nisam mogao rotirati jer smo pobjeđivali, a igrali jednom tjedno - rekao je trener Dinama

Trener Dinama Mario Kovačević prokomentirao je dvoboj s Varaždinom u kojem su njegovi puleni odigrali 2:2 i na taj način po prvi put ove sezone ostali bez pobjede u službenoj utakmici. Moglo je, doduše, završiti i potpunim podbačajem za plave koji su do 92. minute gubili. No, na kraju je Sandro Kulenović realizirao najstrožu kaznu i pogodio za konačan rezultat.

- Prvo poluvrijeme smo bili jako dobri, postigli pogodak i tražili drugi. Nismo ništa Varaždinu dozvolili u prvom dijelu. Nismo dobro ušli u nastavak i iz prvog konkretnog šuta Varaždina primili smo gol i uveli utakmicu u nervozu. Nismo se nakon toga nametnuli, prihvatili smo njihovu igru i dogodi se najgore, primili smo još jedan gol. Mogu pohvaliti svoje igrače jer su dobro reagirali, moramo biti zadovoljni da smo barem izjednačili, skoro smo i okrenuli. Ostaje žal što nismo prelomili utakmicu u prvom dijelu. Žao mi je što navijače nismo razveselili pobjedom - rekao je Kovačević u uvodu konferencije za medije.

Dinamo je poveo pogotkom Matea Lisice, a s rezultatom 0:1 se otišlo na odmor. Varaždin je okrenuo rezultat golovima Latkovića i Boršića, a izjednačio je Kulenović svojim četvrtim pogotkom u sezoni. Kovačević je prokomentirao prvi Varaždinov gol, odnosno grešku Belje.

- Ljuti me to, ali mlada smo momčad. Ovo nam je škola, najgore je kad na svojim greškama učiš. Primili smo gol i okrene se cijela utakmica. Zamjene? Brzo smo mijenjali kada smo primili golove, stabilizirale su nas. Varela i Bakrar su dobro reagirali, možda sam više od Hoxhe očekivao. Imamo sada dosta reprezentativaca, ali bit će nas dovoljno za trening. Prvi tjedan imamo laganiju utakmicu u Senju, a nakon toga slijedi i Kup. Za 10 dana kreće Kup, a onda i Europa. Svi će dobiti priliku, želim koristiti što više igrača. Više od ovoga nisam mogao rotirati jer smo pobjeđivali, a igrali jednom tjedno - rekao je Kovačević.

Varaždin Dinamo mario kovačević

ZA
!zagreb!
00:24 31.08.2025.

Kovačević mi djeluje kao dobar čovjek, pristojan i ima znanje. Ali mislim da nema one sportske drskosti i stava. A to je potrebno za voditi veliki klub. On bi mogao vodili bilo koji klub u HNL-u osim Dinama i Hajduka.

