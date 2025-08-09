U žestokom višebojnom dvoboju s Vlatkom Pokos i ovaj put Dalija Orešković za prsa osvaja žutu majicu u posljednjoj dionici ljetnog Tour de Čavoglave. Iz nekog - tko zna kojeg - razloga, ona se prepoznala u riječima Zlatka Dalića, koji je u sinjskoj bazilici govoreći pred vjernicima između ostaloga rekao: "Glasna manjina nas vrijeđa i ne voli Hrvatsku, ali naši mladi su se probudili, i na to sam ponosan, neka samo tako nastave, to je naša Hrvatska i to smo mi Hrvati".

Orešković udarnički uzvraća Daliću da su on i slični ti koji hrvatskom zastavom ogrću stražnjice. Te da su oni ti koji zapravo nisu (pravi) Hrvati. “Kako smo došli do toga da Zlatko Dalić, rođen u BiH, čija su usta puna zajedništva, etiketira nas Hrvate, ovdje rođene, koji nemamo drugu državu niti drugu domovinu, kao glasnu manjinu koja "ne voli i neće Hrvatsku"?"

"Nitko "njih" ne napada, niti mlade koji navodno vole Boga i Hrvatsku, niti je protiv njih itko izrekao ijednu ružnu riječ," kaže Dalija, koja je samo jedna u dugom nizu onih koji posprdno reagiraju kad god Dalić spomene vjeru, hrvatstvo ili nedajbože, Gospi zahvali na pobjedi. Po Daliji, Zlatko Dalić očito nije (pravi) Hrvat, em jer je "crni", em jer je rođen s krive strane Dinare. Ona je ta koja je Thompsonov koncert u Zagrebu, koji je okupio pola milijuna hrvatskih građana među prvima etiketirala - ustaškim dernekom.

"Oteta nam je država, a ne samo grad. Otet nam je identitet, jer se ustaški dernek prikazuje i slavi kao domoljublje," poručila je prije nekoliko dana. "Mi Hrvati držimo do kulture i odgoja pa državnu zastavu, jedinu koju imamo, ističemo u svečanim prilikama i važnim proslavama – ne ogrćemo njome stražnjice.... Mi Hrvati smo i lijevi i desni, i crveni i plavi, i bijeli, s grbom i krunom u sredini, i vjernici i nevjernici. Sve smo. Samo nismo i nikada nećemo biti crni“, napisala je Orešković na Facebooku.

Zamjerajući Daliću da navodno nekima uskraćuje pravo na hrvatstvo, odlučila je to isto pravo uskratiti njemu. I najmanje pola milijuna njemu sličnih. Što ona ima protiv Hrvata koji se u prigodama poput sportskih pobjeda zaogrću hrvatskim zastavama? Što je u tome neprikladno ili nelegitimno?

Čuli smo, naravno, i druge poruke Daliću, poput one da se drži nogometa i okane propovijedi i političkih govora. Neki očito misle da oni koji misle drugačije ne bi trebali imati ni pravo javnog nastupa ili da bi trebali biti kuš. Kao u vrijeme centralnih komiteta. Predbacuju Daliću i Modriću da ne igraju iz domoljublja već za milijune - kao da oni ne bi zarađivali milijune i da ne nastupaju za hrvatsku reprezentaciju. A oni koji dolaze iz Herceg-Bosne (još jedno ime koje izaziva trenutačne konvulzije, iako je to samo pjesničko ime za Bosnu i Hercegovinu, koje je osim Mate Bobana koristio i Alija Izetbegović) dobri su samo dok donose medalje i pri tome šute o svojem viđenju Hrvatske, hrvatstva i odnosu prema vjeri. Pravo glasa naravno, imaju svi katolički disidenti od Muenchena do Sarajeva, dokle god će pljuckati po tome kako Hrvati žive svoju vjeru. Čekamo sad sljedeći jedanaesterac pred virtualnim Dalićem. Na bijeloj točki Vlatka Pokos.