VIDEO: Čilićev odgovor na kontroverznu odluku organizatora

- Moj konačni cilj je doći do broja 1 i za to radim, izjavio je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić na konferenciji za medije u Melbourneu, nakon poraza u finalu Australian Opena od Švicarca Rogera Federera u pet setova (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) nakon tri sata i tri minute borbe.

- Naravno da sam sad malo razočaran. To je normalno. Vodili smo veliku bitku. Uspio sam preokrenuti meč. Veliki mi je poticaj bio gem koji sam odigrao kad je on servirao kod vodstva 3-2 u četvrtom setu. To me podiglo. Od tada sam igrao fenomenalno. Prvi gem petog seta je, više-manje, bio ključan. Nisam iskoristio svoje prilike za break, izgubio sam servis u sljedećem gemu i tu mi je pobjegla pobjeda - sumirao je događaja u finalu, koje je odlukom organizatora odigrano pod krovom Rod Laver Arene, zbog visoke temperature (oko 38 stupnjeva).

- Bi li bilo drugačije na otvorenom? Vjerujem da bi. Bilo mi je teško prilagoditi se, posebno u početku, jer je bilo bitno hladnije nego što sam očekivao i u odnosu na uvjete u kojima sam se zagrijavao. Najavili su nam da bi se meč mogao igrati u dvorani, ali nisam želio mijenjati svoju rutinu. Tijekom turnira sam se uvijek zagrijavao i trenirao na istom terenu. Nisu me pitali za mišljenje oko krova, a nisam se želio ni raspravljati oko toga. Nisam želio nikakve negativne misli. To mi se činilo besmislenim. U načelu, nemam ništa protiv zatvorenog krova, ali nisam osjetio takve uvjete ove godine i zato sam loše počeo meč, izgubio prva dva servisa i onda stalno lovio zaostatak.

Inače, prilikom ceremonije zabilježen je jedan zanimljiv trenutak - Čilić je zapljeskao svima osim Craigu Tileyu, predsjedniku Australskog teniskog saveza i direktoru Australian Opena, koji je donio odluku da se igra pod krovom.

Cilic not applauding Craig Tiley. 👀 [📽️ Eurosport] pic.twitter.com/MErUVUtDgZ — José Morais (@ZezeAM) 28. siječnja 2018.

Ipak, kad podvuče crtu, Čilić je zadovoljan onime što je postigao na Australian Openu.

- Zadovoljan sam igrom. Igrao sam odlično u ova dva tjedna. Imao zahtjevne mečeve i zahtjevne suparnike. Pobijedio sam Rafu, došao do finala, što je svakako zadivljujuće. Što se moje igre tiče, mislim da sam dosta napredovao. Igram odličan tenis. To je sjajno za sezonu koja je preda mnom - rekao je Marin, a potom istaknuo koji si je cilj postavio u 2018.

- Cilj mi je doći do broja 1. Za to radim. U posljednje dvije godine sam jako napredovao. U prošloj sezoni sam postao bolji u mnogim segmentima, a nastavio sam napredovati i u posljednja dva mjeseca. To mi daje puno samopouzdanja. I pobjeda nad Rafom. Da, predao je, ali bio je to odličan meč. S Rogerom sam igrao ravnopravno. To je velika stvar za moje samopouzdanje. Zasada i treće mjesto djeluje sjajno.

Čilić je rekao kako ga Federer nije iznenadio načinom na koji je igrao, kao i da ne žali ni za jednom odlukom koju je donio tijekom finala.

- Smatram da je Roger odlično servirao, pogotovo u prva tri i pol seta. Osvojio sam drugi set, a nisam napravio 'break'. Bilo je teško mentalno ostati u meču. Osjetio sam u četvrtom setu da sam pronašao pravu igru. Vjerovao sam da s takvom igrom mogu do preokreta. Bilo je nekih lopti koje su ostale u vrhu mreže, neke koje su izašle u aut. No, u tako dugačkom meču će uvijek biti takvih poena, detalja. No, da opet dođem u takvu situaciju, ne bih odigrao na drugačiji način. Igrao sam agresivno i brzo. Vjerujem da je to bio ispravan izbor - zaključio je Marin koji će u ponedjeljak, prvi put u karijeri, biti na 3. mjestu ATP ljestvice, odmah iza Rafaela Nadala i Rogera Federera.