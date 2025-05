VIDEO Brutalne scene na Rujevici! Igraču glavu raskrvarila boca, izbio je potpuni kaos

Nogometaši Rijeke osvojili su hrvatski Kup, čime su zaključili sezonu s dvostrukom krunom. Nakon remija 1:1 u prvom finalnom ogledu u Koprivnici, Riječani su u uzvratu na Rujevici slavili protiv Slaven Belupa s minimalnih 1:0 (0:0). Pobjednički pogodak postigao je Nais Djouahra u 60. minuti, preciznim udarcem pod gredu, koji je donio Rijeci veliko slavlje i novi trofej.

Uzvratna utakmica bila je vrlo čvrsta i ispunjena duelima. Agresivna igra dovela je do velikog broja prekršaja i žutih kartona, a kako je susret odmicao, napetost na terenu je rasla. Sve je ostalo u sportskim okvirima do 70. minute. U samoj završnici došlo je do eskalacije sukoba nakon naguravanja između Jagušića i jednog od domaćih igrača.

Situacija je brzo izmakla kontroli. S tribina su počeli letjeti predmeti, uključujući boce i čaše. Jedna boca pogodila je gostujućeg igrača Ivana Ćubelića u glavu, nakon čega je iz njegove rane potekla krv. Treneri i članovi stručnih stožera pokušali su smiriti situaciju i spriječiti veći incident. Snimku događaja možete pogledati OVDJE.