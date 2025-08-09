VIDEO Baturina sve više podsjeća na Modrića. Pogledajte potez koji je oduševio Talijane

Talijanski prvoligaš Como, klub iz grada na obali poznatog jezera podno Alpa, ove sezone ima ambiciju probiti se u sam vrh Serie A. Nakon povratničke sezone u kojoj je završio na desetom mjestu, u ovoj je cilj plasman u europska natjecanja, pa čak i u Ligu prvaka.

Trener Cesc Fabregas dobio je niz zvučnih pojačanja, a najnovije među njima je Álvaro Morata. Za njegov dolazak iz Galatasaraya, gdje je bio na posudbi iz Milana, izdvojeno je pet milijuna eura. Ukupna ulaganja u igrački kadar približavaju se brojci od 100 milijuna eura.

Među pojačanjima je i hrvatski reprezentativac Martin Baturina, koji je iz Dinama stigao za 18 milijuna eura, uz moguće bonuse koji bi transfer mogli podići iznad 20 milijuna. Baturina je već impresionirao talijanske navijače. U finalu Como Cupa, u pobjedi 3:0 protiv Ajaxa, postigao je pogodak i stalno prijetio protivničkoj obrani. Gol je zabio nakon precizne asistencije Jesúsa Rodrígueza, novog pojačanja iz Betisa.

Klub se sada pohvalio i njegovim pogotkom na treningu. Udarcem vanjskom u same rašlje, u stilu Luke Modrića, kojeg ćemo ove sezone gledati u dresu Milana. Iako je prelazak u klub koji još uvijek nema status velikana možda razočarao dio navijača, Baturinine predstave pokazuju da bi ovo mogla biti sezona za pamćenje.