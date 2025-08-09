Naši Portali
NA TRENINGU

VIDEO Baturina sve više podsjeća na Modrića. Pogledajte potez koji je oduševio Talijane

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
09.08.2025.
u 10:03

Baturina i njegov Como prvu službenu utakmicu igraju 16. kolovoza protiv Südtirola u Kupu, a ligaško natjecanje otvaraju osam dana kasnije protiv Lazija

Talijanski prvoligaš Como, klub iz grada na obali poznatog jezera podno Alpa, ove sezone ima ambiciju probiti se u sam vrh Serie A. Nakon povratničke sezone u kojoj je završio na desetom mjestu, u ovoj je cilj plasman u europska natjecanja, pa čak i u Ligu prvaka.

Trener Cesc Fabregas dobio je niz zvučnih pojačanja, a najnovije među njima je Álvaro Morata. Za njegov dolazak iz Galatasaraya, gdje je bio na posudbi iz Milana, izdvojeno je pet milijuna eura. Ukupna ulaganja u igrački kadar približavaju se brojci od 100 milijuna eura.

VIDEO Spektakularni transparent na Maksimiru razgalio sve, o ovome će se još dugo pričati
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a
1/5

Među pojačanjima je i hrvatski reprezentativac Martin Baturina, koji je iz Dinama stigao za 18 milijuna eura, uz moguće bonuse koji bi transfer mogli podići iznad 20 milijuna. Baturina je već impresionirao talijanske navijače. U finalu Como Cupa, u pobjedi 3:0 protiv Ajaxa, postigao je pogodak i stalno prijetio protivničkoj obrani. Gol je zabio nakon precizne asistencije Jesúsa Rodrígueza, novog pojačanja iz Betisa.

Klub se sada pohvalio i njegovim pogotkom na treningu. Udarcem vanjskom u same rašlje, u stilu Luke Modrića, kojeg ćemo ove sezone gledati u dresu Milana. Iako je prelazak u klub koji još uvijek nema status velikana možda razočarao dio navijača, Baturinine predstave pokazuju da bi ovo mogla biti sezona za pamćenje.

