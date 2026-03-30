Lovro Majer otkrio ime svog uzora i oduševio Brazilce: 'Učinit ću sve da odem na SP'

U suradnji s platformom Croatians Online donosimo vam izjavu Lovre Majera, hrvatskog nogometnog reprezentativca iz Orlanda. Tamo se Vatreni sada pripremaju za utakmicu protiv Brazila. Hrvatska i Brazil zaigrat će u noći s utorka na srijedu u 2.00, a Majer bi trebao dobiti priliku nakon što je pobjedu protiv Kolumbije odgledao s klupe za pričuve.

- Osobno se osjećam spremno i odlično. Brazil i Kolumbija? Sigurno da je Brazil zvučnije ime, po pojedincima i svemu. Ali i Kolumbija je isto dobra ekipa. Možda u nekim segmentima, timski, čak i bolja od Brazila, ali to ne mora ništa značiti. Tako da sigurno neće biti laka utakmica protiv Brazila. Ali idemo uživati u toj utakmici i pripremiti se što bolje za svjetsko prvenstvo, i kroz tu utakmicu - rekao je igrač njemačkog Wolfsburga na uvodu druženja s novinarima.

Lovro Majer najavio utakmicu s Brazilom

Majer je sudjelovao u velikoj pobjedi Hrvatske protiv Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru prije četiri godine.

- Lijepo iskustvo, lijepa utakmica. Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri. Zapravo, definitivno je. I onda još sve one emocije nakon utakmice. Imamo svi iskustvo, imam i ja to iskustvo.

Sezona u Wolfsburgu mu baš i nije najbolja, ali zato se sada u društvu reprezentativaca može osjećati mnogo bolje.

- Jesu, da baš su lijepi dani. Nažalost, sezona je takva kava jest, nećemo bježati od toga. Sigurno je lijepo doći ovdje, u novo okruženje, biti sa svojim ljudima, uživati u lijepom vremenu, uvjetima... Ali vjerujem da ćemo u sedam utakmica koliko je ostalo u Bundesligi uspjeti spasiti sezonu.

Je li se odnos snaga između Hrvatske i Brazila promijenio u odnosu na prošlo Svjetsko prvenstvo?

- To je sve tu negdje. To su takve utakmice, u kojima igraš s najvećim ekipama. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća znaju odlučivati u takvim utakmicama. Tako da će, vjerujem tako biti i ovog puta. S time što je sada ulog puno manji.

Riječ-dvije o Brazilu?

- Jak je, pogotovo kada pogledaš pojedince. Možda i jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Pitanje je samo kako će ih Ancelotti uklopiti, kako će funkcionirati kao ekipa i hoće li se uspjeti pripremiti najbolje što mogu. Naš plus je što su uz igrače poput Luke, Perišića, pa evo sada čak i ja već, dugo skupa. A to itekako utječe na igru reprezentacije, atmosferu. To je možda i jedna od naših najvećih prednosti.

Ima li Majer uzora među brazilskim nogometašima?

- Ronaldinho je bio prvi zbog kojeg sam zavolio nogomet. U to vrijeme kada je bio u svom vrhuncu i Kaká. A danas? Raphinha, kako igra, koliko se bori, kakvu kvalitetu ima. A s druge strane koliko radi za ekipu. Ima puno igrača koji su tako dobri, ali nitko ne radi toliko za ekipu kao on.

Osjeća li pritisak zbog eventualnog neodlaska na Svjetsko prvenstvo?

- Iskreno, ne razmišljam previše o tome. Ja ću sve napraviti da budem na SP-u. Imam još sedam utakmica do kraja sezone i napravit ću sve da zaslužim poziv - rekao je Majer.