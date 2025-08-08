Naši Portali
NEMA SREĆE

Bivšem vatrenom u posljednji čas propao ključan transfer. Klub ga želi što prije prodati

VL
Autor
vecernji.hr
08.08.2025.
u 11:30

Fortuna Sittard želi prodati Alena Halilovića prije isteka ugovora te tako spriječiti odlazak bez odštete

Alen Halilović ipak neće nastaviti karijeru u Azerbajdžanu. Iako je njegov transfer u tamošnjeg prvaka Qarabag bio praktički dogovoren, posao je propao u samoj završnici. Kako prenose nizozemski i azerbajdžanski mediji, pregovori su prekinuti zbog neslaganja oko trajanja ugovora.

Prema informacijama koje navodi nizozemski Voetbal International, ključni problem bili su detalji vezani uz duljinu suradnje i osobne uvjete koje je bivši hrvatski reprezentativac postavio. Halilović je prošlu sezonu proveo u Fortuni, odigravši 26 utakmica uz jedan postignut pogodak i dvije asistencije.

Klub iz Sittarda spreman je prodati ga, svjestan da mu ugovor istječe za godinu dana te da bi, u slučaju zimskog transfera bez odštete, mogli ostati bez ikakve zarade. U karijeri je igrao za mnoge klubove, od Dinama preko Barcelone i Milana do Rijeke. Za hrvatsku reprezentaciju je upisao 10 nastupa bez postignutog pogotka.

Alen Halilović transferi strani nogomet

