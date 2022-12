VIDEO Arsenal preokretom slavio protiv West Hama, pogledajte sve golove

Nogometaši Arsenala su preokretom u londonskom derbiju 17. kola Engleske lige nadigrali West Ham i povećali svoje vodstvo na ljestvici.U zadnjoj utakmici Boxing Daya u Engleskoj, Arsenal je na Emiratesu svladao West Ham. Čekičari su poveli golom Benrahme u 27. minuti iz penala, no u drugom dijelu je uslijedio preokret.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Soccer Football - Premier League - Arsenal v West Ham United - Emirates Stadium, London, Britain - December 26, 2022 Arsenal's Bukayo Saka celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

Topnici su došli do pobjede golovima Saka (53), Gabriela Martinellia (58) i Nketiaha (69), a kod prvog i trećeg gola je asistirao Martin Odergaard.

Arsenal vodi s 40 bodova ispred Newcastlea s 33.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Soccer Football - Premier League - Arsenal v West Ham United - Emirates Stadium, London, Britain - December 26, 2022 Arsenal manager Mikel Arteta and Arsenal's Bukayo Saka celebrate after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

OVDJE pogledajte sve golove.