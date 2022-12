Newcastle nastavio fanastičan niz na boxing day i sanja Ligu prvaka, domaćini ne mogu do pobjede

Nogometaši Brightona, Newcastlea i Fulhama ubilježili su pobjede na tradicionalni Boxing Day u Engleskoj. Nogometaši Fulhama pobijedili su danas na gostujućem terenu u londonskom derbiju Crystal Palace sa 3-0, u utakmici 17. kola Premier lige. Natjecanje u Premier ligi nastavljeno je danas nakon pauze zbog Svjetskog prvenstva, a utakmice se tradicionalno igraju drugog dana Božića, na Boxing Day. Fulham je prekinuo niz od dva poraza i upisao šestu pobjedu u prvenstvu. Fulham je poveo golom Bobija Reida u 31. minuti nakon ubačaja srpskog reprezentativca Aleksandra Mitrovića.

Mitrović je bio i asistent kod drugog pogotka na utakmici, kada je Ream u 71. minuti pogodio mrežu, a u 80. minuti Mitrović je glavom pospremio loptu u mrežu nakon ubačaja Wiliana i postavio konačan rezultat. Od 34. minute Crystal Palace je igrao s desetoricom jer je Tyreek Mitchell dobio crveni karton zbog oštrog starta nad Teteom, a u 57. minuti momčad je ostala s devetoricom na terenu, jer je James Tomkins dobio drugi žuti karton. Fulham je osmi na tabeli sa 22 boda, a Crystal Palace je 11. sa 19.

Brighton je s 3-1 slavio u gostima kod Southamptona i nastavio s pozitivnim igrama ove sezone, koju su ovu momčad s juga Engleske doveli do šeste pozicije. Brighton je poveo u 14. minuti golom Adama Lallane, a prednost je udvostručio nogometaš Southamptona Romain Perot koji je postigao autogol u 35. minuti. Treći pogodak postigao je Solly March u 56. minuti, a pogodak za Southampton postigao je James Ward-Prowse u 73. minuti, kada je naletio na odbijenu loptu nakon što mu je vratar Sanchez prethodno obranio penal. Brighton je šesti na ljestvici s 24 boda, a Southampton je nakon 10. prvenstvenog poraza posljednji s 12 bodova.

Foto: Peter Nicholls/REUTERS Soccer Football - Premier League - Southampton v Brighton & Hove Albion - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - December 26, 2022 Brighton & Hove Albion's Solly March celebrates scoring their third goal with Lewis Dunk and Pascal Gross REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. TPX IMAGES OF THE DAY Photo: Peter Nicholls/REUTERS

Duje Ćaleta Car je ostao na klupi domaćih. Napadač Newcastle Uniteda Joelinton izborio je jedanaesterac i pogodio glavom u prvom poluvremenu u pobjedi 3-0 nad Leicester Cityjem koji je njegovu ekipu odveo do drugog mjesta na tablici Premier lige u ponedjeljak. Branič Leicestera Daniel Amartey užasno je započeo utakmicu za domaćine, poklonivši Newcastleu jedanaesterac kada je nakon 86 sekundi igre srušio Joelintona, a napadač Novozelanđanin Chris Wood udarcem iz prve točke poslao je u sredinu mreže. Miguel Almiron dodao je drugi, a Joelinton povisio na konačnih 3-0 u 32. minuti.

Newcastle se popeo iznad Manchester Cityja, koji igra protiv Leeds Uniteda u srijedu, na drugo mjesto sa 33 boda, četiri boda iza vodećeg Arsenala, koji će kasnije u ponedjeljak igrati protiv West Ham Uniteda. Leicester je 13. sa 17 bodova.

Nogometaši Wolverhamptona su na gostujućem terenu pobijedili Everton rezultatom 2-1. Domaći su poveli golom Jerija Mine u sedmoj minuti, a izjednačio je Daniel Podence u 22. minuti. Ryan Ait Nouri osigurao je treću pobjedu Wolverhamptona u Premier ligi u petoj minuti sudačke nadoknade. Wolverhampton je prvi u zoni ispadanja, 18. na tabeli sa 13 bodova, a Everton je na 17. mjestu sa bodom više.

Ranije danas Brentford je na svom terenu odigrao neriješeno 2-2 protiv Tottenhama, a kasnije će igrati: Aston Villa - Liverpool i Arsenal - West Ham.