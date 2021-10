Verstappen: Ako ne osvojim titulu ništa se na kraju dana neće promijeniti u mom životu

Nizozemski vozač Red Bulla Max Verstappen (24) izjavio je da ne osjeća nikakav pritisak kad je u pitanju borba za naslov u Formuli 1 sa Lewisom Hamiltonom.

Sedam utrka prije kraja sezone Verstappen zaostaje dva boda za Hamiltonom, a sljedeća utrka na rasporedu je u nedjelju VN Turske u Istanbulu.

- Vrlo smo relaksirani, ali i fokusirani jer želite pobijediti. Ništa vas ne može prisiliti na to da zbog toga budete pod stresom, jer ionako radite najbolje što možete - kazao je Verstappen dodavši da ne razmišlja puno o konačnom ishodu sezone.

- Ako osvojim naslov bit će to veliki uspjeh, za to i radimo. No, ako završim i kao drugi bit će to svejedno sjajna sezona. Na kraju dana ništa se neće promijeniti u mom životu. Uživam u ovome što radim i mislim da je to važno i nemam o čemu brinuti - dodao je Verstappen.