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SLAVNI STRUČNJAK

Carlo Ancelotti otkrio ostaje li izbornik Brazila nakon bolnog ispadanja od Norveške

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
1/7
VL
Autor
Hina
07.07.2026.
u 16:00

"Danas je bol velika. No, povjerenje u ono što gradimo ostaje nepromijenjeno. Nastavit ćemo raditi za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil!", napisao je Ancelotti na platformi X.

Carlo Ancelotti potvrdio je da ostaje na mjestu brazilskog izbornika unatoč bolnom porazu od 1-2 od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva. 

Iskusni talijanski trener i Brazilski nogometni savez ustraju u tome da dugoročni projekt ostaje netaknut, unatoč tome što je ostvaren najlošiji rezultat na turniru još od 1966. godine.

Brazilski snovi o osvajanju šestog naslova svjetskog prvaka tragično su okončani u osmini finala nakon što ih je s dva pogotka porazila Norveška, predvođena Erlingom Haalandom. 

Unatoč sve većem pritisku javnosti nakon ranog ispadanja Brazila, 67-godišnji izbornik odmah se oglasio na društvenim mrežama kako bi smirio nagađanja o svojoj budućnosti i potvrdio odlučnost da ostane na toj dužnosti. 

"Danas je bol velika. No, povjerenje u ono što gradimo ostaje nepromijenjeno. Nastavit ćemo raditi za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil!", napisao je Ancelotti na platformi X. 

Podržao ga je i koordinator reprezentacije Rodrigo Caetano, pozvavši na smirenost radi očuvanja stabilnosti momčadi. 

"Sada moramo naglasiti potrebu za ciklusom koji će se odvijati normalno, uz nešto više mira; moramo nastaviti suradnju s izbornikom sve do Svjetskog prvenstva 2030. godine, uz istovremeno provođenje potrebnih prilagodbi. Neka nam bude zajamčen barem minimum mira kako bismo mogli krenuti dalje i pripremiti se za sljedeće Svjetsko prvenstvo", rekao je Caetano.

"Jasno je da se još uvijek suočavamo s posljedicama ovog ishoda. Svi su vrlo tužni, frustrirani i razočarani – igrači, pomoćno osoblje i stručni stožer. S druge strane, ne možemo zanemariti vrijeme koje smo proveli zajedno. Konkretno, onih 38 dana tijekom kojih su igrači, svi mi, pa i vi imali priliku svjedočiti njihovoj predanosti i profesionalizmu – od prvog do posljednjeg dana."

Brazilski nogometni savez (CBF) odlučio se ne zadržavati na razočaranju doživljenom u Sjedinjenim Državama, zadržavši povjerenje u Ancelottijev ugovor do 2030. godine te tumačeći bolno ispadanje kao ključan korak prema budućnosti.

"Priča brazilske reprezentacije priča je o velikim uspjesima, ali i o trenucima koji jačaju naš put. Opraštamo se od Svjetskog prvenstva, uvjereni da ćemo se vratiti još snažniji. Hvala vam, brazilski navijači", napisao je CBF na platformi X. 
Ključne riječi
Brazil reprezentacija Carlo Ancelotti

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