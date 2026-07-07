Carlo Ancelotti otkrio ostaje li izbornik Brazila nakon bolnog ispadanja od Norveške

Carlo Ancelotti potvrdio je da ostaje na mjestu brazilskog izbornika unatoč bolnom porazu od 1-2 od Norveške u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Iskusni talijanski trener i Brazilski nogometni savez ustraju u tome da dugoročni projekt ostaje netaknut, unatoč tome što je ostvaren najlošiji rezultat na turniru još od 1966. godine.

Brazilski snovi o osvajanju šestog naslova svjetskog prvaka tragično su okončani u osmini finala nakon što ih je s dva pogotka porazila Norveška, predvođena Erlingom Haalandom.

Unatoč sve većem pritisku javnosti nakon ranog ispadanja Brazila, 67-godišnji izbornik odmah se oglasio na društvenim mrežama kako bi smirio nagađanja o svojoj budućnosti i potvrdio odlučnost da ostane na toj dužnosti.

"Danas je bol velika. No, povjerenje u ono što gradimo ostaje nepromijenjeno. Nastavit ćemo raditi za našu reprezentaciju. Uvijek zajedno. Uvijek Brazil!", napisao je Ancelotti na platformi X.

Podržao ga je i koordinator reprezentacije Rodrigo Caetano, pozvavši na smirenost radi očuvanja stabilnosti momčadi.

"Sada moramo naglasiti potrebu za ciklusom koji će se odvijati normalno, uz nešto više mira; moramo nastaviti suradnju s izbornikom sve do Svjetskog prvenstva 2030. godine, uz istovremeno provođenje potrebnih prilagodbi. Neka nam bude zajamčen barem minimum mira kako bismo mogli krenuti dalje i pripremiti se za sljedeće Svjetsko prvenstvo", rekao je Caetano.

"Jasno je da se još uvijek suočavamo s posljedicama ovog ishoda. Svi su vrlo tužni, frustrirani i razočarani – igrači, pomoćno osoblje i stručni stožer. S druge strane, ne možemo zanemariti vrijeme koje smo proveli zajedno. Konkretno, onih 38 dana tijekom kojih su igrači, svi mi, pa i vi imali priliku svjedočiti njihovoj predanosti i profesionalizmu – od prvog do posljednjeg dana."

Brazilski nogometni savez (CBF) odlučio se ne zadržavati na razočaranju doživljenom u Sjedinjenim Državama, zadržavši povjerenje u Ancelottijev ugovor do 2030. godine te tumačeći bolno ispadanje kao ključan korak prema budućnosti.

"Priča brazilske reprezentacije priča je o velikim uspjesima, ali i o trenucima koji jačaju naš put. Opraštamo se od Svjetskog prvenstva, uvjereni da ćemo se vratiti još snažniji. Hvala vam, brazilski navijači", napisao je CBF na platformi X.