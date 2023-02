Velika pobjeda navijača Dinama, Krešimir Antolić odlazi iz Maksimira

Skupština Dinama koja će se održati 9. ožujka bit će, sada je to sasvim jasno, jedna od najvažnijih u klupskoj povijesti. Nakon najava da bi Krešimir Antolić mogao postati bivši, odnosno da će već danas podnijeti ostavku, navijači se nadaju da će uz pomoć Mirka Barišića poraziti te zauvijek iz kluba izbaciti i Zdravka Mamića.

Mamić pod cijenu života

Zbog toga su navijači počeli masovno skupljati potpise za članstvo kako bi u Skupštinu kluba ugurali svoje povjerenike. Podsjetimo, Dinamov statut nalaže da u Skupštinu ulazi osam povjerenika koji su u klub doveli najviše članova. A s obzirom na to da bi svaka ruka mogla biti presudna, navijači žele što više svojih predstavnika pogurati u Skupštinu. No ne miruje ni Zdravko Mamić. Iako je još nedavno poručio da zauvijek diže ruke od Dinama, bila je to samo još jedna u nizu laži međugorsko-mostarskog bjegunca. Mamićev telefon posljednjih dana užaren je od brojnih poziva, jer u Skupštinu pokušava ugurati što više svojih povjerenika. Govorilo se posljednjih dana da u tu svrhu doslovno dijeli novac ljudima kako bi dobio njihove podatke i upisao ih pod svoje povjerenike, a sada je u javnost procurio i dokaz, odnosno audiosnimka koja to potvrđuje. Mamić se u toj audiosnimci obraća prijateljima koje poziva na "ozbiljnost jer je ovo bitka pod cijenu života". U njoj priznaje da daje novac za članarinu kako bi zadržao utjecaj u klubu.

"Dragi moji prijatelji i dinamovci, evo prvi put se uključujem u rad naše grupe. Moram se aktivirati, ipak sam to dužan našem Dinamu i vama. Konkretno, molim vas da smanjimo komunikaciju koja nema nikakve koristi, nego se konkretno angažirajmo, svaki od nas, na prikupljanju članova tako da najmanje četiri naša povjerenika uđu u skupštinu, a možda izguramo i petog. Svaki drugi scenarij bio bi dokaz da smo potpuno nesposobni. Što treba konkretno napraviti? Krenite zvati sve prijatelje, bližnje, rođake diljem Hrvatske, gdje god ih imate. Pošaljite im listu što im sve treba da bi bili članovi Dinama. Pošaljite im da to ispune. Recite im da će biti učlanjeni, da će dobiti člansku iskaznicu i da neće trebati platiti članarinu jer ćemo članarinu platiti mi iz našeg fonda, a taj fond ću osigurati ja", poručuje u audiosnimci Mamić pa dodaje:

"Idemo skupljati, primati podatke na mail i WhatsApp. Onda ćemo ih u datom trenutku, od ponedjeljka pa nadalje, upisivati onim povjerenicima kojima bude potrebno. Evo, to je moj doprinos. Slijedim vas, pratim vas, ovu bitku moramo dobiti pod cijenu života, ali s konkretnim radnjama. Onako kako je to rekao moj ratnik i prijatelj Štef Kezerić: ajmo biti konkretni."

Saznajemo tko su petorica tih povjerenika koje Zdravko Mamić gura u Skupštinu. Oni su Mario Paponja (Mostar), Mate Tokić (Tomislavgrad), Mario Primorac (Čitluk), Damir Žigrović (Zagreb) i Petar Zucalo (Mokošica). Sve ljudi potpuno lojalni Mamiću.

A koliko su aktivni "mamićevci", pokazuje da su u sve uključili i neke bivše igrače Dinama koji bi svojim imenom trebali privući dodatan broj članova. Jedno od tih imena je i bivši igrač Dinama Mario Bonić. Tako je na Facebook profilu Mamićevih ljudi izašao poziv da će Bonić platiti članarinu za sve koji žele biti članovi Dinama. Uz poruku: "Da vas vidim možemo li prikupiti barem tisuću članova." Naravno da Bonić neće iskrcati 20-ak tisuća eura za 1000 novih članova, već će i to pokriti Mamićev "fond". Pokušali smo doći do Bonića, ali nije nam se javljao.

Navijači žele treću opciju

Na ovakvo kupovanje glasova, tj. članova kluba reagirala je i Udruga Dinamo, to smo mi.

– Posljednjih dana svjedoci smo brojnih kokošarenja i kupovanja glasova iz raznih "fondova" sa sjedištem u susjednoj BiH, ne bi li se "pod cijenu života" sačuvala vlast u Dinamu. Cijela ova travestija s povjerenicima kao zamjenom za legalne izbore i demokraciju dodatno ruši ionako srozani ugled Dinama i najbolje oslikava zašto je klubu potreban novi statut usklađen sa Zakonom o udrugama. Ovim putem još jednom pozivamo najodgovornije za ovaj izborni kupus u Dinamu – Grad Zagreb i Vladu RH, da riješe problem Dinamova statuta i omoguće njegovim članovima normalne i zakonite izbore u kojima će svaki punoljetni član imati mogućnosti posrednog ili neposrednog biranja – poručili su iz Dinamo, to smo mi.

U svakom slučaju, u Dinamu se vodi bespoštedna borba, a pobijedi li zaista Mamićeva struja, to bi moglo imati ozbiljne posljedice za klub. Za početak, stat će akcija "novi stadion". Potvrdio je to i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

– S Upravom kluba imam redovne sastanke na temu stadiona. Teze da Skupština razrješuje članove Uprave Dinama odbačene su i protustatutarne, tu se Gradski ured javno odredio. Sljedeći tjedan je redovna sjednica skupštine i jasno je sve, pošto imamo pravomoćne presude za izvlačenje novca iz Dinama. Dio ljudi u klubu želi da ti ljudi i dalje upravljaju Dinamom, a ako se to dogodi, Grad ne može surađivati s klubom ni na koji način, kamoli oko stadiona, gdje je samo zemljište vrlo vrijedna imovina. Stranke u vladajućoj većini složne su da, ako Dinamo ne bude demokratiziran, neće biti suradnje Grada i Dinama – rekao je Tomašević te nastavio:

– I dalje se vode razgovori između Crkve, Dinama i Grada koji je većinski vlasnik zemljišta te se vode razgovori s Vladom i Kaptolom jer bi Vlada trebala obeštetiti Crkvu. Razgovori idu u dobrom smjeru i zato bi bilo tragično da Dinamo odluči ići starim putem izvlačenja novca.

Antolić odlazi iz Dinama

U međuvremenu, brojni navijači nadaju se da će u klub ući neka treća, neokaljana opcija, poput one koje bi predvodio Dario Šimić. No, da se to dogodi, trebaju biti poraženi i Antolić, a pogotovo Mamić. A Krešimir Antolić uoči izborne skupštine i službeno bi trebao postati bivši. Veliku ulogu u tome odigrali su Bad Blue Boysi koji su pritiskali vodstvo kluba. Na sastanku Boysa i Mirka Barišića dogovoreno je da će Antolić prije skupštine napustiti klub. Izvršni odbor Dinama će ga razriješiti i Antolić će se s Dinamom rastati sporazumnim raskidom ugovora.