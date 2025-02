Velik udarac za Hrvatsku: Na Francuze bez dva iznimno važna igrača

U najvažnijoj utakmici hrvatske reprezentacije u ovom desetljeću, onoj koja nam odlučuje hoćemo li otići na Eurobasket ili ćemo to natjecanje po prvi put propustiti, izbornik Josip Sesar neće moći računati na dva vrlo važna igrača.

Razgovarajući s novinarima, nakon današnjeg treninga u Jazinama, a uoči utakmice s Francuskom (petak, 20 sati), hrvatski izbornik je priopćio:

- Svi znamo da je ovo utakmica ili pobijedi ili ostani doma. Radili smo najbolje što smo mogli no imali smo i problema. Zbog nekih klupskih obveza Mario Hezonja je stigao tek u srijedu navečer pa je trenirao s momčadi samo u četvrtak. Nažalost, imamo i dvije ozljede zbog kojih ti igrači neće moći igrati u petak a to su Branko Branković i Luka Božić. Za nas je to dosta veliki hendikep no preostalih 12 igrača će dati sve od sebe da odigramo dobru utakmicu.

S neigranjem Danka Brankovića, centra Bayerna, izgubit ćemo visinu (217 cm) i centra koji može pogoditi vanjski šut, a bez Luke Božića ostali smo bez snažnog krila koje jako dobro igra leđima košu i iz toga ili zabija ili kreira za momčad.

Tako se s njihovim neigranjem izbrisala ona količina optimizma koja je nastala s činjenicom da Francuzi u Zadar dolaze bez Fourniera, Lessorta, Poiriera i Hoada i trebalo bi se dogoditi nemalo čudo da Hrvatska u petak navečer slavi protiv olimpijskih doprvaka. Uostalom, unatoč svim otkazima, Francuzi će u Jazinama nastupiti sa sedam euroligaških igrača a mi samo s dvojicom (Hezonja, Šamanić).