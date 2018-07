Velik je ovo rezultat, Srbe ćemo dobiti negdje drugdje

Hrvatski vaterpolisti toliko često slušaju himnu “Bože pravde” da bi uskoro mogli naučiti i tekst, zezaju nas Srbi na forumima i društvenim mrežama. Odnosi se to na raspodjelu medalja na upravo završenom Europskom prvenstvu u Barceloni.

Srbija je obranila naslov pobijedivši u finalu, ali tek nakon izvođenja peteraca, Španjolsku sa 12:10 (7:7), zahvaljujući promašaju Fernandeza koji je pogodio desnu vratnicu. I tako su se Srbi domogli petog europskog zlata, četvrtog u nizu.

Svaka im čast na tome, imaju sjajnu generaciju i kontinuitet, ali imamo se i mi pravo radovati svojoj bronci, zasluženoj nakon velike pobjede nad Italijom sa 10:8. Nama je to druga medalja ove godine, u travnju smo u novoustanovljenom Europskom kupu u Rijeci osvojili zlato.

Prema tome nastavljena je i naša lijepa tradicija, naš kontinuitet, a prevlast srpskih vaterpolista posljednjih desetljeća nije samo naš problem, ako i jest problem. Gdje su tu Mađari, Talijani, Španjolci, pa i Rusi, koji posljednjih godina skupljaju samo mrvice s vaterpolskih trpeza?

Nepobjedivi Mile Smodlaka

- Za nas je najvažnije da smo nastavili kontinuitet osvajanja medalja na velikim natjecanjima. Sad je bronca, drugi put će biti zlato ili srebro. I treće mjesto je uspjeh, proslavili smo to do duboko u noć. A polufinale? Ostaje žal, ali ne preveliki. Trideset godina sam u vaterpolu i mogu reći da nisam razumio mnoge sudačke odluke, kao ni mnogi drugi treneri i igrači. Naš izbornik Tucak isključen je na pravdi Boga - kazao je Mile Smodlaka, bivši sidraš svjetskog kova (čak pet puta proglašavan je najboljim hrvatskim vaterpolistom godine u izboru Večernjeg lista), sada u ulozi prvog pomoćnika izbornika Ivice Tucka.

Onaj koji je, ponovno nepobjedivo, s klupe vodio reprezentaciju (jer je Tucak bio kažnjen) u osvajanju europske bronce. Iako je i izbornik vrlo aktivno sudjelovao u utakmici povicima i uputama. A nakon osvajanja bronce rekao je:

- Čestitam igračima i stožeru, ovo je veliki rezultat bez obzira na to što nismo osvojili zlato, no odličja ne mogu biti uvijek zlatna. Bitno je da smo sačuvali kontinuitet ostvarivanja velikih rezultata, a naravno nećemo stati niti na ovome. Nema žala za porazom u polufinalu, dogodilo se to što se dogodilo. Iznimno uvažavam reprezentaciju Srbije, no znam da ih možemo dobiti. Prije Barcelone pobijedili smo ih tri puta zaredom, pobijedit ćemo ih ponovo. Mislim da smo u cjelini odigrali jedan fantastičan turnir s pet glatkih pobjeda i jednim porazom. A borbenost naših igrača, njihovo ponašanje i način na koji su predstavljali našu državu, na to moramo biti ponosni. Ja sam iznimno ponosan na njihovu izvedbu i postignuće - istaknuo je naš izbornik Ivica Tucak kojemu je to deseta medalja s velikih natjecanja (tri zlata, tri srebra i četiri bronce).

Kako je i njegov prethodnik Ratko Rudić osvojio deset medalja, onda se i Perica Bukić može pohvaliti da je kao predsjednik ili dopredsjednik Saveza (i još k tome izvršni direktor) pripomogao u osvajanju 20 medalja.

No, dajmo mi prednost ipak igračima, oni su se s pravom veselili našoj prvoj europskoj bronci (nakon zlata i dva srebra). Ivan Buljubašić tako ističe:

Dudo: Tako se nekad igralo...

- Nije moglo bolje završiti. Stalno smo u vrhu i to je bitno. Jasno je da smo mi ovdje pucali na zlato, pa mi smo svjetski prvaci. Ali svaka medalja je zlatna. Tako se kaže, ali tako i jest. Vratili smo se nakon izgubljenog polufinala, što nije bilo lako. Nije lako bilo ni zaspati, ni pomisliti opet na bazen. Ali skupili smo glave, ušli smo u utakmicu onako kako smo željeli i kontrolirali je do kraja - napomenuo je Buljubašić.

Luka Lončar odigrao je još jedan odličan turnir, a njegov pogodak iz odbojke na Fatovićevu asistenciju (za naše vodstvo od 6:2), po mnogima je i najljepši pogodak prvenstva.

- Tako se igralo u moje vrijeme - uzdahnuo je bivši as Dubravko Šimenc, a Lončar je dodao:

- Velik je ovo rezultat. Pokazali smo da smo dobra, zapravo odlična momčad. Moramo samo učiti na pogreškama iz poraza od Srbije. To ćemo popraviti za ubuduće, za pobjedu na nekom novom prvenstvu.

I ne razmišljajući puno o tome, naši su igrači osvajanjem bronce osigurali i plasman na SP dogodine u Južnoj Koreji (Gwangju). Tamo će, naime, tri prvoplasirane momčadi s EP-a u Barceloni.