Vatreni se vraća u Europu? Velikani stoje u redu, spominje se velika cifra

Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa našao se na važnoj prekretnici u svojoj karijeri. Nakon niza sjajnih nastupa u MLS-u i ključnih golova koje je postigao za reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, za njega su ozbiljan interes pokazali europski velikani, a u medijima se spominje odšteta u rasponu od 15 do čak 25 milijuna eura. Ipak, njegov klub FC Dallas drži sve karte u rukama i tek treba donijeti konačnu odluku hoće li prodati ili zadržati svoju zvijezdu, piše Sportsboom. Očekuje se da će 27-godišnji Musa biti jedan od ključnih igrača Hrvatske na velikim međunarodnim natjecanjima ovog ljeta, a upravo bi mu ta globalna pozornica mogla dodatno podići cijenu. Europski skauti zbog toga su ga često pratili na Toyota stadionu, gdje su bilježili njegovu sposobnost da kao klasični sidraš predvodi napad svoje momčadi.

Veliko zanimanje za Musu ne čudi, s obzirom na njegovu formu i fizičke predispozicije. Talijanski prvoligaši Atalanta i Lazio, uz nekoliko neimenovanih klubova iz sredine ljestvice engleske Premier lige koji su u potrazi za pouzdanim i fizički moćnim napadačem, pozorno prate svaki njegov korak. Iako službenih ponuda na stolu još uvijek nema, pouzdani izvori navode kako su Musini predstavnici već obavijestili upravu FC Dallasa o njegovoj izraženoj želji za povratkom u Europu. Navodi se kako bi Musa time želio zacementirati svoj status prvog napadača hrvatske reprezentacije, što je u jačoj europskoj konkurenciji znatno lakše ostvariti.

Uprava američkog kluba, s druge strane, nema namjeru žuriti s prodajom. FC Dallas je u Musu uložio rekordnih 13 milijuna dolara prilikom njegova dolaska iz Benfice i ne žele ga se odreći ako pritom ne ostvare značajnu financijsku zaradu. Na njega ne gledaju samo kao na ključnog igrača, već i kao na vrijednu financijsku imovinu kluba. Očekuje se da će Dallas pregovore započeti s početnim iznosom koji se kreće između 15 i 18 milijuna eura. Ipak, izvori bliski klubu sugeriraju da bi Musin dobar nastup za reprezentaciju na predstojećim natjecanjima mogao podići ljestvicu i dovesti do toga da tražena cijena naraste na 20 do 25 milijuna eura.

Svemu ovome treba dodati i činjenicu da Dallas ima potpunu kontrolu u pregovorima, budući da Musu ugovor veže do 31. prosinca 2027. godine, uz opciju produljenja na strani kluba. Američki se klub tako suočava s klasičnom dilemom oko izgradnje momčadi. Iako je Musa neupitno njihov najbolji igrač, konkretnu ponudu koja bi prelazila 15 milijuna eura bilo bi strateški gotovo nemoguće odbiti, jer bi takva prodaja osigurala sredstva za potpunu rekonstrukciju momčadi. Nasuprot tome, ako klub kao prioritet postavi pohod na naslov prvaka MLS-a, mogao bi se boriti za ostanak svoje zvijezde, no u tom bi slučaju upravljanje motivacijom igrača koji se želi vratiti u Europu predstavljalo iznimno delikatan zadatak za stručni stožer.