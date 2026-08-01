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UMJESTO NIKEA

VIDEO Adidas i HNS objavili su višegodišnje partnerstvo, pogledajte novu opremu Hrvatske

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.08.2026.
u 12:21
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Prva adidas x HNS kolekcija obuhvaća dresove za utakmice, opremu za trening te lifestyle liniju, a pratit će ju i posebna kampanja posvećena partnerstvu i hrvatskoj nogometnoj kulturi. Kolekcija spaja proizvode namijenjene vrhunskim sportskim performansama s odjevnim komadima za svakodnevni život, donoseći igračima i navijačima ponudu koja nadilazi granice samog terena

Adidas i Hrvatski nogometni savez (HNS) objavili su višegodišnje partnerstvo kojim adidas postaje službeni dobavljač sportske opreme i strateški partner svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Partnerstvo stupa na snagu danas i obuhvaća muške, ženske i mlađe uzraste reprezentacija te adidas tako postaje partner jedne od najuglednijih nogometnih reprezentacija na svijetu, objavio je HNS na službenim stranicama. 

Hrvatski nogomet godinama potvrđuje svoju kvalitetu na najvećoj svjetskoj pozornici te uživa ugled izgrađen na tehničkoj izvrsnosti, natjecateljskom karakteru i prepoznatljivom nogometnom identitetu. Kroz ovo partnerstvo adidas i HNS zajednički će raditi na daljnjem razvoju hrvatskog nogometa te nadahnuti novu generaciju igrača i navijača diljem Hrvatske.

Uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa, adidas i HNS predstavit će nove dresove, a hrvatska muška reprezentacija prvi put će zaigrati u novim garniturama tijekom utakmica UEFA Lige nacija.

Prva adidas x HNS kolekcija obuhvaća dresove za utakmice, opremu za trening te lifestyle liniju, a pratit će ju i posebna kampanja posvećena partnerstvu i hrvatskoj nogometnoj kulturi. Kolekcija spaja proizvode namijenjene vrhunskim sportskim performansama s odjevnim komadima za svakodnevni život, donoseći igračima i navijačima ponudu koja nadilazi granice samog terena.

"Ovo je važan trenutak za hrvatski nogomet i Hrvatski nogometni savez. Ponosni smo na sve što su naše reprezentacije postigle, ali jednako smo usmjereni na ono što je pred nama. adidas je jedan od vodećih svjetskih sportskih brendova, s bogatom nogometnom tradicijom i dokazanom predanošću izvrsnosti. Veseli nas početak ovog partnerstva i radujemo se zajedničkom radu na daljnjem razvoju hrvatskog nogometa na svim razinama", izjavio je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.
Ključne riječi
Ivan Rakitić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni adidas

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