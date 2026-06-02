Otkriveno u kojim će dresovima Hrvatska igrati na SP-u: Evo kako će istrčati protiv Engleske

Još nas 15 dana dijeli od prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Vatreni su smješteni u skupinu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom, a prvenstvo će otvoriti susretom protiv prvog favorita skupine - Engleskom.

Ta je utakmica na rasporedu 17. lipnja u Dallasu, a danas su u javnost izašle i garniture koje bi hrvatska reprezentacija trebala nositi u svakoj od svojih utakmica. Tako bi protiv Engleske vatreni trebali istrčati u rezervnom plavom dresu, dok će vratar Dominik Livaković nositi ružičastu garnituru. Engleska će pak igrati u svojim tradicionalnim bijelim dresovima, a njihovi vratari nosit će žutu garnituru.

Sljedeća utakmica za Hrvatsku je ona protiv Paname u Torontu 24. lipnja., a u toj će utakmici vatreni nositi svoje prepoznatljive kockice, a naši vratari bit će u žutom. Posljednja utakmica za Hrvatsku na red dolazi 27. lipnja protiv Gane u 'gradu bratske ljubavi' Philadelphiji. Vatreni bi i u toj utakmici trebali igrati u kockicama, a naši vratari u žutom.