VIDEO Dalić: Moram se javno zahvaliti Pašaliću, a igrat ćemo u formaciji s kojom napadamo Engleze

Hrvatska nogometna reprezentacija bliži se kraju priprema za svjetsko prvenstvo, koje kreće 11. lipnja i igra se u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Izabranici Zlatka Dalića odigrat će dvije pripremne utakmice. Sutra od 18 sati na riječkoj će Rujevici dočekati reprezentaciju Belgije. Također, Hrvatska će u Varaždinu u nedjelju u 20:45 igrati protiv susjedne Slovenije.

Na press konferenciji vatrenih govorili su izbornik Zlatko Dalić i reprezentativac Mario Pašalić.

- Donedavno mi nije bio cilj ući u klub 100, nije velik broj igrača imao priliku obući najsvetiji dres. Nadam se da ću biti zdrav i odigrati 100. utakmicu za Hrvatsku. Nadam se da ćemo sutra gledati dobru Hrvatsku. Belgija je izazovan i dobar protivnik s pregršt kvalitetnih igrača. Bit će nam dobar test da bismo se pripremili za Englesku, koja nam je sad u glavnom fokusu. Ona će nam odrediti ostatak prvenstva - rekao je u uvodu Pašalić.

- Sutra se nadam najboljoj Hrvatskoj. Neki su se prije priključili, neki kasnije. Odradili smo nekoliko dobrih taktičkih treninga. Belgija je jako dobar protivnik i bit će dobar test na čemu još moramo raditi i što moramo ispraviti. Nakon utakmice ćemo imati dva tjedna za pripremu - dodao je.

- Mario Pašalić zaslužuje biti u klubu 100. Njegov pristup reprezentaciji bez prigovora i pitanja. Ispunio je sve zahtjeve koje sam pred njega postavio, nikad se nije žalio, na koju god poziciju da sam ga stavio. Uvijek je spreman, ja mu javno zahvaljujem za sve što je napravio za Hrvatsku - kazao je Zlatko Dalić.

- Što se tiče Modrića, njemu zaštitna maska sigurno smeta, ali ne žali se i ne smeta mu, tako da je spreman. Zadovoljan sam s nekoliko treninga koje smo odradili svi skupa. Sutra je pravi test, dobar protivnik koji ima puno dobrih igrača koji mogu biti opasni. Bit će to prava utakmica da vidimo gdje smo. Prijateljska je, ali bitan je rezultat. Svi igrači su u pogodnu. Krenut ćemo 3-4-2-1, to mi je želja i s time ćemo probati. Očekujem pravi test i pravu utakmicu, protivnika koji ima nekoliko jako dobrih igrača - rekao je izbornik.

- Igrat ćemo 3-4-2-1. To nam je želja, da tako posložimo momčad i protiv Engleske. Belgija je jak protivnik i želimo to protiv njih isprobati. Vratio se Kovačić, kao i Gvardiol. Problem je što nisu neko vrijeme igrali i ne želim ih opteretiti. Pokazuju puno volje i želje na treningu. Pokušat ćemo ih dovesti u najbolje stanje kroz treninge - otkrio je Dalić.

- Nije Lukaku promašio u Kataru, nego smo mi spasili. On je velik igrač, strašan je u igri leđima, moćan je i jak. Možda nije igrao konstantno i nije u najboljoj formi, ali još uvijek je jako opasan. Nije Lukaku pomogao Hrvatskoj, kako se uvijek priča. Hrvatska je u Kataru sama sebi pomogla - dodao je.

- Ponosan sam jer sam na trećem Svjetskom prvenstvu, zajedno s Deschampsom. Osvojio sam i dvije medalje, kao i on. Trebala bi biti ponosna i cijela Hrvatska. Nije to baš turnir gradova i sela. Nadam se da ću osvojiti još koju medalju - poručio je Dalić.

- U Dallasu nas čeka utakmica na 40 stupnjeva. Morat ćemo reagirati. Imat ćemo cooling break, ali neće nam to puno pomoći. Sigurno će izbornici svašta pokušati primijeniti da bi pomogli igračima. Oko popisa nemam nikakvih dilema. Popis neću dirati osim ako se netko ne ozlijedi. To je 26 najboljih za mene u ovom trenutku. Dogovor je da protiv Belgije imamo osam zamjena, ali htio bih da svih 26 igrača igra. pokušat ćemo se tako dogovoriti - dodao je Dalić.