'Pitanje je u kakvom će stanju biti senatori jer nemamo 30 igrača pa to jednostavno prebrodimo'

Mario Carević, trener Gorice, koji je u karijeri igrao u Belgiji, najavio je današnju utakmicu na Rujevici.

– Imam dobar osjećaj kao i svaki put kada je hrvatska nogometna reprezentacija u pitanju. Posebice zbog činjenice što smo uvijek konkurentni na svjetskim prvenstvima, bez obzira na to što trenutačno imamo probleme. Realno, glavni igrači vraćaju nam se nakon ozljeda i nisu u natjecateljskoj formi. Gvardiol, Kramarić, Kovačić, Modrić, pitanje je u kakvom će oni stanju biti jer mi nemamo trideset istih igrača kao neke veće reprezentacije pa da to možemo jednostavno prebroditi. Pitanje je samo na kojoj će razini biti naši ključni aduti. Ne samo protiv Belgije, puno važnije je što će biti u utakmici protiv Engleza – počeo je Carević.

Ipak, Belgija će biti sjajan ispit za ono što nas čeka na razini Svjetskog prvenstva u Americi?

– To sigurno. Belgijci zadnjih godina imaju vrhunske igrače, iako će možda imati problem s napadačkom dubinom, budući da već neko vrijeme nema Romela Lukakua koji se muči s ozljedama. No, bez obzira, oni imaju brzu i motoričnu momčad i vjerojatno ćemo najviše problema imati s Dokuom. Dok je Kevin de Bruyne u silaznoj putanji, no i dalje je iznimno važna karika belgijske reprezentacije. Ipak, ovo je prijateljska utakmica i vjerojatno nijedna momčad neće ići do maksimuma u svim elementima igre. Jer, natjecateljski duh je nešto drugo. Ali, ipak, ta će nam utakmica sasvim sigurno poslužiti da vidimo na koji način moramo igrati s reprezentacijama koje su brže i motoričnije od nas. Mi smo majstori za adaptaciju i možemo umrtviti ritam, pametno igramo protiv takvih momčadi – naglašava Carević.

U zadnjoj liniji morat ćemo biti fokusirani i motivirani, a bit će to pravi ispit da vidimo kako se Luka Vušković nosi s tom vrstom pritiska.

– Bez obzira na to što još nije sigurno hoće li i definitivno igrati u prvom sastavu, Luka Vušković sigurno je zaslužio takav status. Jedan je od najboljih mladih stopera u Europi. S njim i Gvardiolom imamo zajamčenu budućnost u sljedećih tko zna koliko godina. I Vušković, baš kao i Gvardiol, apsolutna su svjetska klasa. Pozdravljam ideju ako mu Dalić da priliku od prve minute. Ne treba se plašiti u vatru gurnuti igrača svjetske klase. Bundesliga je intenzivna i on se može nositi s najboljim napadačima na svijetu.

Joško Gvardiol u zadnjem javnom istupu odaje dojam savršeno pripremljenog igrača za SP, u svakom smislu!

– Ma koliko god mi mislili da je samo tako lagano uključiti se u procese treninga i intenziteta, ne bih se baš složio. Posljedice će sigurno ostati. No on je mlad i fizički snažan, igra na poziciji gdje može racionalno trošiti energiju. Na toj poziciji igrač njegove klase eventualni manjak svježine može kompenzirati anticipacijom i situacijskom inteligencijom – zaključio je Mario Carević.