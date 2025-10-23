Naši Portali
EUROPSKA LIGA

Vatreni igrao u pobjedi Bologne, naš talent poražen kod francuskog velikana

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
23.10.2025.
u 20:55

Lyon je na svom terenu slavio sa 2-0 protiv Basela. Strijelci za francuski sastav su bili Corentin Tolisso (3) i Afonso Moreira (90). Teo Barišić nije igrao za Lyon, dok je Marin Šotiček u gostujućem sastavu igrao do 72. minute

U susretu 3. kola Europske lige Bologna je na gostovanju pobijedila rumunjski FCSB sa 2-1, a za talijanski sastav je igrao hrvatski reprezentativac Nikola Moro. Gosti su poveli već u devetoj minuti golom Jensa Odgaarda na asistenciju Thijsa Dalliga koji se tri minute kasnije i sam upisao među strijelce. U završnici prvog dijela domaćin je opasno prijetio, ali se istaknuo Lukasz Skorupski s tri sjajne obrane. Rumunjski sastav je u 54. minuti smanjio golom Daniela Birligea. Moro je za Bolognu igrao do 77. minute. Za Bolognu je ovo prva pobjeda ove sezone, dok je FCSB upisao i drugi poraz.

Lyon je na svom terenu slavio sa 2-0 protiv Basela. Strijelci za francuski sastav su bili Corentin Tolisso (3) i Afonso Moreira (90). Teo Barišić nije igrao za Lyon, dok je Marin Šotiček u gostujućem sastavu igrao do 72. minute. Lyonu je to treća pobjeda, a Baselu drugi poraz.

Fenerbahče je porazio Stuttgart sa 1-0 golom Kerema Akturkoglua iz kaznenog udarca u 34. minuti. Jedanaesterac je skrivio Angelo Stiller povukavši za dres Milana Škriniara nakon ubačaja iz kornera. Danski sudac Jakob Kehlet je u 61. minuti dosudio još jedan kazneni udarac za domaćine, no njegova je odluka poništena jer je u začetku akcije jedan od igrača Fenera bio u zaleđu.

Pet minuta kasnije Kehlet je ponovo pokazao na bijelu točku, ovoga puta pred domaćim golom nakon što je Alvarez startao nad Stillerom. Međutim, nakon video pregleda poništio je dosuđeni jedanaesterac. Feneru je to bila druga pobjeda, a Stuttgartu drugi poraz. Brann je pobijedio Rangers sa 3-0 golovima Emila Kornviga (40), Jacoba Sorensena (55) i Noaha Holma (80). Racing Genk i Real Betis su odigrali bez golova.

Ključne riječi
Marin Šotiček Nikola Moro Europska liga

